Путин призвал крупнейшие банки подключиться к СБП к 1 июля

Президент России Владимир Путин призвал крупнейшие банки присоединиться к системе быстрых платежей (СБП) к 1 июля.

"Пока этот механизм используется не так активно, как можно было бы это делать", - заявил глава государства во время пленарного заседания Петербургского международного экономического форума.

Система быстрых платежей позволяет физическим лицам мгновенно совершать межбанковские переводы по номеру мобильного телефона. Для этого необходимо, чтобы банки были подключены к СБП.

Доступ к системе возможен через мобильные приложения банков как со смартфона или планшета, так и с компьютера.

Система быстрых платежей была запущена в промышленную эксплуатацию в январе 2019 года. Сейчас к ней подключены более 200 банков.

К 1 октября системно значимые банки должны обеспечить прием платежей в магазинах через СБП по QR-кодам.