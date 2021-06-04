Путин призвал металлургов не обижаться на Белоусова

Президент РФ Владимир Путин обратился к бизнесменам-металлургам с просьбой не обижаться на первого вице-премьера Андрея Белоусова за слова о том, что они "нахлобучили" государство и бюджет.

"Я прошу коллег, я их всех знаю поименно, мы с ними знакомы много лет, не обижаться на Андрея Рэмовича. Он в дискуссионном запале, может быть, высказался несколько резковато", - заметил Путин, выступая на пленарной сессии Петербургского международного экономического форума.

Металлургическая отрасль начала получать сверхдоходы от экспорта, причем появилось желание так зарабатывать и внутри страны. С одной стороны, "чего терять деньги, если их можно заработать", но с другой - возникает перекос в экономике, пояснил Путин. Например, покупатели автотранспорта слышат от производителей: "Платите на 68 процентов дороже, потому что металлурги подняли цены". "Цепочка посыпалась", - пояснил президент.

Такое происходит и в строительной, нефтяной, энергетической отраслях и в оборонной промышленности. "Поднялись цены на мировых рынках, у нас тоже стараются поднять. Поднялись на пшеницу - у нас тоже поползли, хлеб подорожал", - сравнил Путин.

Один из вариантов сдерживания цен - переход к долгосрочным контрактам, например, в ОПК или строительстве. "Если заключить определенный контракт даже не по фиксированным ценам, а выработав определенные правила, схемы ценообразования, то это будет работать", - уверен Путин.