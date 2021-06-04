Путин: COVID не уйдет, пока вакцины не будут доступны на всех континентах

"До тех пор, пока мы не обеспечим широкий, повсеместный доступ к вакцинам от коронавируса, причем на всех континентах, опасность эпидемии, ее новых вспышек, никуда не уйдет. Могут сохраняться очаги распространения инфекции, представляющие угрозу для всей планеты", - заявил российский лидер. "Однако что мы видим сейчас? По данным МВФ, на страны с высоким уровнем дохода в которых проживает 16% населения Земли, сейчас приходится половина выпускаемых вакцин против коронавируса", - констатировал он.
В результате на сегодня все лишь около 10% населения планеты вакцинировались полностью или получили первый компонент прививки, а сотни миллионов людей просто не имеют доступа к вакцине "из-за того, что в этих странах нет технологий, производственных мощностей или средств на закупку вакцин". "И помощь этим странам со стороны тех, кто мог бы это сделать, пока ничтожна", - подчеркнул Владимир Путин. "К сожалению, как у нас в народе говорят, "своя рубашка ближе к телу". Так получается и в борьбе с коронавирусной инфекцией в глобальном масштабе", - добавил он.
Кроме того, президент призвал всех прививаться, сказав, что сам уже сделал это и на своем примере убедился в безопасности вакцинации. По его словам, Россия готова предоставить иностранным гражданам возможность приехать в страну и сделать прививку.
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