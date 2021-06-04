Путин: С 2022 года часть предприятий общепита освободят от уплаты НДС

В ходе выступления на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума он отметил, что сейчас компании, которые работают по "упрощенке", должны переходить на общий порядок налогообложения, когда преодолевают определенную планку по количеству персонала и объему выручки. Это не только создает дополнительную финансовую нагрузку, но и сдерживает развитие бизнеса, вынуждает его владельцев идти "на всяческие ухищрения вроде искусственного дробления компаний".
"Показательный пример здесь - сфера общественного питания. Именно для компаний этой отрасли предлагаю с будущего года запустить пилотный проект. Его смысл - отработать механизм более плавного, комфортного перехода от одного налогового режима к другому", - заявил Владимир Путин. Он уточнил, что компании, вошедшие в этот проект, будут освобождены от уплаты НДС, если их выручка не превышает 2 млрд рублей в год. При этом за ними сохранится право на уплату пониженной ставки страховых взносов в 15% даже в том случае, если численность персонала вырастет до 1500 человек. Сейчас такой порог - 250 человек.
"Посмотрим, какой это даст эффект, в том числе - для обеления бизнеса и стимулирования развития компаний", - продолжил глава государства, добавив, что под обелением имеет в виду следующее: все чеки - через кассу, наем работников - в белую, и закупка товаров тоже в белую через кассу.
Зал встретил инициативу аплодисментами. "Я так понимаю, что мы на одном языке разговариваем, - продолжил президент после паузы, - со своей стороны сделаю все для того, чтобы и государство исполнило все взятые на себя обязательства".
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