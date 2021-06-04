Путин: "Северный поток-2" - чисто коммерческий проект без политических рисков

Президент России Владимир Путин объяснил участникам Петербургского международного экономического форума, что "Северный поток-2" - это проект, выгодный европейцам с коммерческой точки зрения и не несущий политических рисков.

"Много раз говорил об этом и хочу подчеркнуть: это чисто экономический, коммерческий проект. Тезис о том, это делается в обход каких-то других транзитеров, не соответствует действительности. Потому что маршрут по дну Балтийского моря из России в ФРГ по количеству километров короче, чем через европейские страны", - пояснил российский лидер.

"Второе - здесь нет никаких страновых политических рисков и не нужно платить деньги за транзит. Он экономически более целесообразный, это значит, что конечный потребитель в Германии, и комбыт, и граждане, и экономика будут получать его дешевле, чем с помощью транзита через несколько европейских стран, - добавил он. - Сто раз мы об этом сказали, и все равно какая-то пропаганда дурная забивает людям голову о том, что это какая-то политика, обход кого-то".

Кроме того, Владимир Путин обратил внимание на экологический аспект: российский газ добывается более щадящим для природы способом.

"Давайте разложим все это по полочкам и сделаем выводы. А выводы такие: здесь все экологичнее, чище, дешевле, надежнее. Вот наши партнеры и сделали выбор в пользу этого проекта", - заключил Владимир Путин.