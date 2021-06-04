Путин: "Северный поток-2" должен быть реализован, если США хотят дружить с Европой

"Вы думаете, почему за него (газопровод - прим. "РГ") так наши партнеры борются? Чтобы нам приятно сделать? Они борются за свои национальные интересы", - сказал он, выступая перед участниками Петербургского международного экономического форума.
"Я думаю, что он ("Северный поток-2" - прим.) должен быть реализован, особенно в условиях, когда новая американская администрация говорит о том, что она хочет выстроить благообразные отношения со своими основными партнерами в Европе", - заявил Владимир Путин.
Отвечая на вопрос ведущего об американских санкциях против этого проекта, он также отметил: "Вообще санкции вредная вещь, они тормозят мировую экономику вместо того, чтобы ее развивать, в данном случае это просто способ недобросовестной конкуренции".
Российский отметил, что не понимает "зеленых" в ФРГ, "которые выступают за то, чтобы брать американский газ, допустим, но сжиженный". "Но если они "зеленые" по-настоящему, они должны знать, что 70 с лишним процентов добывается способом гидроразрыва пласта, и что это такое для экологии", - подчеркнул президент и добавил, что российский газ добывается прямо из-под земли, без вреда для экологии.
"Если мы говорим о таком источнике как газ для мировой экономики, то это самый оптимальный и востребованный продукт для достаточно длительного перехода к зеленой энергетике. Эти проекты осуществляются в интересах не только России, но и наших партнеров в Европе, и должны быть реализованы", - заключил Владимир Путин.
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