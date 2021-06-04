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Петербургский Международный
Экономический Форум
Власть
04.06.2021 19:09
Текст: Галина Мисливская

Путин: В США есть желающие восстановить отношения с Россией

Президент России Владимир Путин считает, что в американском обществе есть желающие найти пути восстановления отношений между Москвой и Вашингтоном.
Фото: Владимир Смирнов/ РИА Новости
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Такое мнение он высказал в интервью "Первому каналу" на полях Петербургского международного экономического форума.

"Внутри американского общества, внутри средств массовой информации, политического класса есть люди, которые хотят найти пути выстраивания отношений, восстановления отношений между США и РФ", - сказал Владимир Путин.

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