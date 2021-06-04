Путин: Выручка от проектов по климату в РФ может превысить 50 млрд долларов

Президент России Владимир Путин призвал отечественных и иностранных инвесторов вкладываться в климатические проекты в России. По его словам, эта отрасль может приносить до 50 миллиардов долларов в год, учитывая особые природные условия страны.
"По оценкам экспертов, выручка новой климатической отрасли на российском рынке - тоже важные цифры - в ближайшей перспективе может превысить 50 миллиардов долларов в год, - заявил он, выступая на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума. "Это хорошее, выгодное направление для инвестиций как отечественных, так и зарубежных компаний", - считает Путин.
Для того, чтобы создать условия для запуска климатических проектов в России, следует: детально проработать критерии, определить, на каких территориях, участках их лучше запускать, какие технологии применять; создать прозрачную объективную систему оценки результатов, то есть зафиксировать текущую поглотительную способность участков и ту, которая получится после реализации проекта; наладить мониторинг эмиссии и поглощения парниковых газов с помощью космических, цифровых технологий и искусственного интеллекта.
Такая национальная система с привлечением потенциала нашей науки в России уже выстраивается, заявил президент. "Мы создаем здесь сеть так называемых карбоновых полигонов, где отрабатывается контроль эмиссии и поглощения углекислого газа в режиме реального времени, производится оценка состояния природных систем, качества водных ресурсов и других параметров", - пояснил он.
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