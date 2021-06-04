Путин заявил о необходимости переговоров по мирному договору с Японией

На встрече с руководителями мировых информационных агентств президента РФ Владимира Путина спросили о ходе продвижения переговоров по Курильским островам. Как подчеркнул российский лидер, этот процесс нельзя останавливать, но есть "тонкие вопросы".

Вопрос на эту тему задал руководитель японского агентства "Киодо".

Путин начал ответ с того, что позиция Японии по этому вопросу часто менялась - переговоры приостанавливались, потом возобновлялись, сначала речь шла о двух островах, а потом о четырех.

"Я не считаю, что мы должны останавливать переговоры по мирному договору, - заявил он. - Здесь много тонких вопросов. В том числе связанных с обеспечением безопасности".

В частности, уточнил Путин, российскую сторону беспокоят планы союзников Японии по размещению на ее территории ударных ракетных систем. "У нас всегда возникал вопрос, не окажутся ли эти системы на таком расстоянии, на котором будут угрожать РФ. К сожалению, твердого ответа мы не получили", - констатировал президент.

Однако он подчеркнул, что в добрососедских отношениях заинтересованы народы обеих стран. И в России, по словам Путина, готовы на продолжительные консультации. Однако в стратегическом плане, заверил он, есть понимание, что и Россия, и Япония заинтересованы в заключении мирного договора.