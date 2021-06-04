Путин заявил о прогнозируемом росте ВВП около 4 процентов

Российская экономика, несмотря на все трудности, показала устойчивость к внешним шокам, заявил президент на встрече с иностранными инвесторами и производителями вакцин на полях Петербургского международного экономического форума.

"В 2020 году ВВП России сократился меньше, чем мировая экономика, а по итогам этого года мы уже выйдем на темпы роста около 4 процентов", - привел цифры Владимир Путин.

Такие результаты стали возможны и благодаря фундаменту, который удалось создать в предыдущие годы, и благодаря самоотверженной работе многих людей в самых разных отраслях, заявил президент.