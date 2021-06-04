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Экономический Форум
Власть
04.06.2021 21:06
Текст: Кира Латухина ( Санкт-Петербург)

Путин заявил о прогнозируемом росте ВВП около 4 процентов

Российская экономика, несмотря на все трудности, показала устойчивость к внешним шокам, заявил президент на встрече с иностранными инвесторами и производителями вакцин на полях Петербургского международного экономического форума.
Фото: Сергей Бобылев/фотохост-агентство ТАСС
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"В 2020 году ВВП России сократился меньше, чем мировая экономика, а по итогам этого года мы уже выйдем на темпы роста около 4 процентов", - привел цифры Владимир Путин.

Такие результаты стали возможны и благодаря фундаменту, который удалось создать в предыдущие годы, и благодаря самоотверженной работе многих людей в самых разных отраслях, заявил президент.

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