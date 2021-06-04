Путин заявил о возвращении экономики к нормальной жизни

Мировая экономика восстанавливается, отмечаются позитивные тенденции, заявил президент России Владимир Путин на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума.

Факт проведения форума - позитивный знак, считает Владимир Путин. Партнерские связи постепенно приобретают привычный, нормальный вид, сказал он, отметив такие же позитивные тенденции и в экономике.

"В прошлом году спад мировой экономики был самый большой со временем Второй мировой войны", - констатировал президент. Но она уже возвращается к нормальной жизни, мировой ВВП, как ожидается, значительно вырастет.

"Лишь одних традиционных мер денежно-кредитной политики для преодоления кризиса мало. Ключевую роль играет бюджетная политика", - подчеркнул Путин. "Восстановление мировой экономики происходит неравномерно, с дисбалансами", - также отметил президент. Это порождает серьезные политические, экономические и социальные риски для общей безопасности.