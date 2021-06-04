Путин: Запад дискредитирует вакцину РФ от COVID по коммерческим причинам

Президент России Владимир Путин считает, что западные страны называют российскую вакцину от коронавируса "оружием", "инструментом влияния Кремля" и так далее, потому что боятся за свои доходы.

"Я думаю, что это борьба за деньги со стороны тех, кто производит препараты подобного рода в других странах, хочет освоить европейский рынок и делает это с присущим им обычным блеском", - заявил он на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума.

Путин привел пример: только в марте этого года соответствующая европейская структура объявила о начале процедуры рассмотрения заявки на регистрацию российской вакцины, которая была подана еще в прошлом году. "И до сих пор, как мы видим, рассматривает", - отметил он.

"Это о чем говорит? О том, что есть определенные интересы у тех, кто занимается этим видом деятельности, они обеспечивают освоение рынка с теми компаниями, с которыми работают долгие годы. Там эшелонированная система взаимных интересов. А политика - это инструмент обеспечения этих интересов. Вот и все. Ничего там, кроме этого, нет", - резюмировал Владимир Путин.