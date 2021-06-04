Путину представят иностранных партнеров по производству "Спутника V"

В рамках Петербургского международного экономического форума главе государства представят партнеров по производству вакцины "Спутник V". Об этом сообщил глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев.

"Сегодня будет очень важное событие с президентом Путиным, на котором мы покажем партнеров по производству вакцины, - заявил глава фонда, которого цитирует ТАСС. - Это более 20 производителей из 14 стран, которые либо уже производят вакцину, либо будут производить".

В списке стран он назвал Индию, Корею, Бразилию, Аргентину, Китай, Сербию.

Дмитриев также сообщил, что все больше стран интересуются производством "Спутника". "Мы видим важные договоренности уже о производстве вакцины, - констатировал он. - Будем производить вакцину и в Италии, производить ее и в Иране. Вьетнам недавно тоже заявил, что тоже хотел бы производить". Глава фонда также назвал Венгрию.