Названы российские регионы с лучшим инвестклиматом

Лидирующие позиции в Национальном рейтинге инвестиционного климата в регионах занимают Москва и Татарстан. Об этом на Петербургском экономическом форуме заявила глава Агентства стратегических инициатив Светлана Чупшева.

Отметим, что Москва и Татарстан занимали лидирующие позиции среди российских регионов и до пандемии. В этом году на третьем месте оказалась Тюменская область, на четвертом - Тульская, а замкнул ТОП-5 Башкортостан.

Одним из ключевых факторов, определяющих лидерство регионов, является время прохождения различных согласований с чиновниками. В частности, в Москве почти все эти процессы переведены в электронный вид, что исключает все проволочки в принципе.

Кроме того, регионы-лидеры оказывали значительную помощь малому и среднему бизнесу, пострадавшему во время пандемии. Речь идет о субсидиях и налоговых преференциях.