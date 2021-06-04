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Экономика
04.06.2021 13:13
Текст: Сергей Бабкин

Названы российские регионы с лучшим инвестклиматом

Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Лидирующие позиции в Национальном рейтинге инвестиционного климата в регионах занимают Москва и Татарстан. Об этом на Петербургском экономическом форуме заявила глава Агентства стратегических инициатив Светлана Чупшева.

Фото: Сергей Гунеев / РИА Новости
Москва оказалась в самом конце рейтинга общительных городов

Отметим, что Москва и Татарстан занимали лидирующие позиции среди российских регионов и до пандемии. В этом году на третьем месте оказалась Тюменская область, на четвертом - Тульская, а замкнул ТОП-5 Башкортостан.

Одним из ключевых факторов, определяющих лидерство регионов, является время прохождения различных согласований с чиновниками. В частности, в Москве почти все эти процессы переведены в электронный вид, что исключает все проволочки в принципе.

Кроме того, регионы-лидеры оказывали значительную помощь малому и среднему бизнесу, пострадавшему во время пандемии. Речь идет о субсидиях и налоговых преференциях.

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