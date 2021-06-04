Сергунина: Московский инновационный кластер заключил на ПМЭФ международные соглашения о сотрудничестве

Московский инновационный кластер заключил Соглашения о сотрудничестве с международными технологическими партнерами на Петербургском международном экономическом форуме. Заммэра Москвы Наталья Сергунина прокомментировала это событие на официальном сайте мэра столицы:

"Соглашения заключены с организациями из Катара и Казахстана. Договоренности касаются комплекса совместных программ в сфере современных технологий. Например, с каждым из партнеров мы проведем двусторонние технологические конкурсы. Они объединят ведущие вузы, корпорации и стартапы, инвестиционные фонды. Лучшие инновационные решения конкурсантов могут быть реализованы в Москве, Нур-Султане и Дохе".

В частности, Московский инновационный кластер и Международный финансовый центр Катара договорились сотрудничать для развития технологичных проектов, формирующих цифровой ландшафт будущего. Они намерены расширить возможности поиска инвесторов и рынка сбыта в Катаре и в целом на Ближнем Востоке для московских стартапов и компаний. Кроме того, для катарских высокотехнологичных предприятий появятся новые деловые перспективы в России.

Второе соглашение МИК подписал с компанией Fintech Hub Limited, представителем международного финансового центра "Астана". Им предусмотрена возможность создания совместных финансово-технологических центров, а также центров искусственного интеллекта и больших данных для компаний Евразийского экономического союза. Кроме того, стороны планируют продвигать программы развития технологических проектов и стартапов, формировать передовую инновационную экосистему, поддерживать цифровую трансформацию.

Руководитель департамента предпринимательства и инновационного развития Москвы Алексей Фурсин напомнил, что Московский инновационный кластер - некоммерческий фонд, созданный для внедрения инноваций и развития кооперации между крупными корпорациями, промышленностью, субъектами малого и среднего бизнеса, образовательными и научными организациями, институтами развития и городом. "Участникам доступны инструменты, сервисы и меры поддержки, направленные на развитие инновационных проектов", - сказал Фурсин.

Возможности для взаимодействия участников предоставляет онлайн-платформа i.moscow, развитие которой курирует столичный департамент информационных технологий.