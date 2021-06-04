Собянин допустил новые виды поддержки для вакцинированных от коронавируса

В Москве могут ввести дополнительные меры соцподдержки для тех, кто вакцинироваться от COVID-19. Об этом ТАСС в кулуарах Петербургского международного экономического форума заявил мэр Сергей Собянин.

"Возможно, что мы будем вводить еще какие-то меры поддержки, например, лотерею с нашими федеральными коллегами", - уточнил глава города. Ранее в Москве уже начали реализовывать программу "Миллион призов" для пенсионеров, прошедших вакцинацию. Они получают сертификаты на 1 тысячу рублей, которые смогут обменять на товары и услуги.

Ранее глава города заявил, что ситуация с ковидом в Москве стабильная, и к осени может сформироваться коллективный иммунитет. На данный момент вакцинацию от ковида прошли более 1,5 млн жителей столицы.