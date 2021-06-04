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Собянин: Развитие инфраструктуры помогает справиться с быстром ростом населения в Москве 15:02
Общество
04.06.2021 15:02
Текст: Ирина Огилько, Марина Трубилина

Собянин: Развитие инфраструктуры помогает справиться с быстром ростом населения в Москве

Развитие городской инфраструктуры, транспортных связей и социальной сферы Москвы помогает властям справиться с проблемой быстро растущего города. Об этом сообщил в пятницу мэр столицы Сергей Собянин, выступая на Петербургском международном экономическом форуме.

Столичный мэр рассказал, что власти города сталкиваются с гигантской проблемой быстро растущего города. Поэтому рассуждать уже не приходиться.

Фото: Getty Images/ Sean Gallup
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"На первый план у нас выступает вопрос как сделать эту огромную концентрацию населения полезной для экономики, и, самое главное, удобной для жителей, - передает слова Собянина информационное агентство ТАСС. -  Мы понимаем, что единственная возможность у Москвы быть конкурентными с другими городами мира - создать более качественную среду и ощущение горожан, приверженность горожан к своему городу".

Именно поэтому, по словам мэра, реализуются в городе проекты, связанные с железными дорогами, развитием метрополитена, строительством развязок, дорог, хордового сообщения, улучшением системы здравоохранения, образования, и, самое главное, общественной среды, городской среды.

Также Собянин сообщил, что население Москвы каждые 10 лет растет на миллион человек, Подмосковье - на полмиллиона. По динамике роста населения в процентах столица занимает четвертое место после Махачкалы, Краснодара и Тюмени.

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