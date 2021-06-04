Владимир Сипягин рассказал о драйверах развития в пандемию

Несмотря на очень непростой 2020 год, Владимирская область по многим показателям демонстрирует положительную динамику, ее экономика показывает рост, а интерес к региону инвесторов говорит сам за себя.

О том, как достигнут такой результат, какие управленческие решения этому способствовали и как будет развиваться экономика региона дальше - наш разговор с губернатором Владимирской области Владимиром Сипягиным.

Владимир Владимирович, по данным аппарата федерального бизнес-омбудсмена Бориса Титова, возглавляемая вами область находится в списке регионов-лидеров (12-я строчка рейтинга из 85) по индексу административного давления на бизнес. То есть предприниматели на вашей территории чувствуют себя комфортно. Благодаря чему достигнут этот показатель: региональному законодательству, тесному взаимодействию обладминистрации с территориальными органами федеральных органов власти или чему-то еще?

Владимир Сипягин: Главный, принципиальный фактор - это отношение команды администрации Владимирской области к бизнес-сообществу. Мы видим в предпринимателях своих союзников и партнеров в деле экономического развития региона и повышения качества жизни людей. Будет развиваться бизнес - у людей будет работа и достойная заработная плата, будет расти налоговый потенциал областного бюджета, а значит, увеличатся наши возможности по социальной поддержке населения, строительству и капитальному ремонту значимых для жителей объектов…

Известный российский специалист в области социально-экономического развития регионов, профессор МГУ Наталья Зубаревич назвала экономику Владимирской области устойчивой. Больше того, она отметила, что в очень сложном, ковидном 2020 году регион стал первым по росту промышленного производства в ЦФО. Кроме того, благодаря профессиональной работе финансового менеджмента областной администрации удалось не только избежать увеличения долговой бюджетной нагрузки, но и сократить совокупный долг области на два процента. Задаю тот же вопрос: как у вас это получилось?

Владимир Сипягин: Мы эффективно организовали работу областной экономики, прошлой весной я под личную ответственность принял решение не вводить ограничений для промышленных предприятий. Команда администрации разработала целый комплекс мер поддержки малого и среднего бизнеса, подчеркну, это - в сотрудничестве с самими предпринимателями, и активизировала работу по привлечению инвесторов.

У нас развитая инфраструктура поддержки малого и среднего предпринимательства, состоящая из девяти организаций. Весь комплекс услуг и мер поддержки оказывается в центрах "Мой бизнес" по принципу одного окна. Их в регионе три - во Владимире, Коврове и Кольчугино, последние два открыты в 2020 году.

Ощутимая помощь МСП в 2020 году была оказана нами через снижение процентных ставок по микрокредитам. Специально для предприятий, которые особенно пострадали в период пандемии (это туристический, гостиничный бизнес, общепит), мы разработали продукт "Антикризисный". Снизили для предпринимателей плату за аренду государственного и муниципального имущества. Совместно с Законодательным Собранием разработали льготы для налогоплательщиков из наиболее пострадавших отраслей, применяющих патентную систему налогообложения и "упрощенку", ввели льготы по уплате транспортного налога. Вместе с введенными в 2020 году федеральными мерами поддержки региональные стали для предпринимателей ощутимым подспорьем. Кроме того, в этом году по моей инициативе принят областной закон, расширивший перечень получателей "антиковидной" поддержки.

Владимир Сипягин в индустриальном парке "Ока" Фото: Администрация Владимирской области

Крупный бизнес особенно заинтересован в развитии инфраструктуры, и администрация помогает надежным налогоплательщикам. Среди последних примеров - индустриальный парк "ОКА", которому субсидируем средства на строительство дорог и систему освещения, поселок фармацевтов Вольгинский, где по просьбе компании "Генериум" финансируем капремонт школы, спорткомплекса и клуба для обеспечения достойного качества жизни семей работников их предприятия. Яркий пример поддержки инвестиционных инициатив - создание особой экономической зоны "Доброград-1" в сотрудничестве с компанией "Аскона".

Проводим стимулирующие развитие предпринимательства конкурсы. Так, на днях я награждал лучших экспортеров области. За прошлый год при поддержке администрации они смогли увеличить объем экспорта на 4,5 процента по отношению к 2019 году. В декабре 2020 года мы одни из первых в России провели международный инвестиционный онлайн-конгресс. По его итогам областью подписаны восемь соглашений о сотрудничестве, в том числе три об условиях осуществления инвестиций на общую сумму 9,5 миллиарда рублей.

В результате комплекса принятых администрацией мер и эффективной работы компаний доходы консолидированного бюджета области в 2020 году достигли 90 131,8 миллиона рублей (115,1 процента к 2019 году).

Расскажите, пожалуйста, о перспективах дальнейшего экономического развития возглавляемой территории. Что сегодня можно назвать драйверами этого процесса?

Владимир Сипягин: Первый драйвер - это значительно расширившиеся благодаря посланию президента РФ возможности развития инфраструктуры. Администрация Владимирской области на третьем месте в России по качеству управления финансами, госдолг нашего региона один из самых низких в стране - 3,9 миллиарда рублей, и это дает нам право претендовать на инфраструктурные кредиты на оптимальных условиях.

Второй - начавшееся строительство высокоскоростной автомагистрали М-12.

Третий - уже упомянутое мной создание в 2020 году особой экономической зоны "Доброград-1" под Ковровом с ее тепличным налоговым климатом для инвесторов. С тремя из ее резидентов - "ИНТЕКС", "Аскона" и "Эгида Плюс" - мы на форуме в Петербурге заключили инвестсоглашения на общую сумму более пяти млрд рублей.

Доброград: место для жизни и инвестиций. Фото: Администрация Владимирской области

Еще один драйвер - туризм. На форуме мы с коллегами из восьми регионов заключили с Ростуризмом соглашение о сотрудничестве по развитию "Большого Золотого кольца". В 2024 году нас ждет грандиозное событие - празднование 1000-летия любимого жителями и многочисленными гостями области города-музея Суздаля. Приглашаем всех читателей "РГ" на торжества.

Вы упомянули скоростную автотрассу М-12 "Москва - Нижний Новгород - Казань", участок которой уже начал строиться во Владимирской области. Решены ли вопросы с населением тех местностей, по которым трассы пройдут? Какого экономического эффекта вы ждете от появления на территории области таких инфраструктурных объектов?

Владимир Сипягин: Главы органов местного самоуправления доложили нам с коллегами, что трассировка с жителями согласована. Уже по тому, что маршрут не раз менялся за время обсуждения, что проектировщики постарались проложить его так, чтобы избежать расселения (а это было непросто), видно, что мнения наших земляков на деле были учтены.

В 2020 году на совещаниях с "Автодором" и муниципалитетами нами были проработаны меры по сохранению флоры и фауны, посадке лесов взамен вырубленных для строительства трассы, восстановлению дорог, которые будут задействованы в процессе строительства. После такой серьезной проработки проекта мы ждем от М-12 только пользы.

Строительство даст прямой положительный экономический эффект для областных добывающих предприятий, грузоперевозчиков и производителей стройматериалов. Улучшение доступности области повлечет за собой создание логистических и распределительных, складских комплексов. Суммарный эффект от их строительства может составить около 30 млрд рублей. Кстати, на Петербургском форуме мы подписали инвестсоглашение с группой "Адмирал", которая планирует создать в Петушинском районе логистический комплекс. Инвестиции в проект составят порядка трех миллиардов рублей.

Скоростная автодорога улучшит транспортную доступность региона для пассажиропотока из Москвы, что, по расчетам, приведет к росту ИЖС и дачного строительства в области на 30 процентов. Приток населения с высокой покупательской способностью повысит внутреннее потребление в области.

Перечисленные факторы значительно повысят инвестиционную привлекательность области, позволят нарастить налоговый потенциал областного бюджета и обеспечат создание новых рабочих мест.

Вслед за М-12 мы рассчитываем построить Северный обход Владимира, разгрузив тем самым город от потока транзитного транспорта, обезопасив городскую часть М-7 и одновременно повысив пропускную способность этой федеральной трассы.

Вы участник проходящего сейчас Петербургского международного экономического форума. Руководители регионов обычно уезжают с этого мероприятия с новыми инвестиционными соглашениями и контрактами. Какие компании в скором времени придут во Владимирскую область, какие новые производства на ее территории будут построены?

Владимир Сипягин: Делегация Владимирской области везет с форума 11 инвестиционных соглашений на общую сумму около 27,4 миллиардов рублей. В частности, ООО "Мон"дэлис Русь" инвестирует в увеличение производственных мощностей предприятий, расположенных в нашем регионе, около 2,5 млрд рублей. Подписаны инвестсоглашения с ООО "ТехноПласт" из Вязниковского района на один млрд рублей, с Объединенной компанией "Рустехнологии Муром" - на 2,5 миллиарда, с АО "Полимерсинтез" - на проект по созданию Научно-исследовательского центра мембранных технологий и композитных материалов в городе Владимире стоимостью порядка трех млрд рублей…

Подписание инвестсоглашения с группой "Адмирал" на стенде Владимирской области на ПМЭФ-2021. Фото: Администрация Владимирской области

Этот форум стал для нас очень продуктивным, его результаты подтверждают тенденции 2019 - 2020 годов. Владимирская область уверенно идет по пути ускоренного развития.