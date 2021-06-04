Айсен Николаев: Якутия войдет в "Клуб 80+"

Айсен Сергеевич, в ходе пленарного заседания ПМЭФ президент страны много внимания уделил региональной проблематике. Как вы оцениваете те тезисы, которые прозвучали в выступлении президента?
Айсен Николаев: Безусловно, повестка, с которой сегодня президент выступил на пленарном заседании Петербургского эконмического форума, для нас очень близка. Это и инфраструктурные кредиты с первым траншем в 500 миллиардов рублей, которые пойдут на развитие различных проектов в регионах. Это и продолжение льготной ипотеки. Это и поддержка малого бизнеса.
Считаю, что по всем этим направлениям нам надо усиливать работу, чтобы более быстрыми темпами выходить на постпандемийный период, набирать обороты и идти вперед.
2021 год объявлен в республике Годом здоровья, а период до 2030-го - десятилетием здоровья, одной из главных задач которого является вхождение Якутии в "Клуб 80+". За счет чего республика планирует этого добиться?
Айсен Николаев: Это были осознанные решения, когда в конце прошлого года я объявил 2021-й Годом здоровья, а в апреле подписал указ о дальнейшем укреплении общественного здоровья и мерах по развитию здравоохранения - в нем объявил следующее десятилетие десятилетием здоровья.
Вот и президент сегодня тоже об этом говорил: за минувший мы, как никогда прежде, узнали цену здоровья, цену благополучной жизни человека. И с этой точки зрения забота о здоровье населения - это не только развитие системы здравоохранения, хотя на это нацелены и национальные проекты, и программа укрепления первичного звена здравоохранения.
Сейчас смотреть надо шире. Для того чтобы реально повысить среднюю продолжительность жизни в Якутии до 80 лет - а мы такую амбициозную задачу поставили к 2030 году, - нам надо, во-первых, культивировать здоровый образ жизни, продолжать планомерную борьбу с табакокурением и алкоголизмом, во-вторых, необходимо усиливать профилактику и диспансеризацию. Ведь всегда гораздо легче предотвратить болезнь, нежели потом лечить человека.
При этом мы должны сделать медицину более персонализированной. Это мировой тренд, и наша страна не должна стоять в стороне. Более того, я считаю, что Россия в этом направлении может быть даже впереди многих государств.
Особо хочу отметить, что необходимо самые передовые достижения медицинской науки, в том числе российской, быстрее внедрять в жизнь. К сожалению, иногда существует огромный лаг между открытиями в медицине и их практическим внедрением для спасения жизни людей. Пандемия Covid-19 показала, что при правильном отношении со стороны государства можно гораздо быстрее внедрять новые препараты, обеспечив их безопасность и сохраняя жизни людей.
По всем этим направлениям мы в республике будем очень серьезно и планомерно работать. Сейчас создается проектный офис, который будет заниматься только реализацией моего указа по общественному здоровью и укреплению системы здравоохранения.
Среди приоритетов Якутии на ближайшие десятилетия обозначено обеспечение системы здравоохранения квалифицированными кадрами. Каких практических результатов вы ожидаете?
Айсен Николаев: Безусловно, насыщение кадрами сферы здравоохранения - важнейшая задача для всех регионов страны, в том числе и для Якутии.
Мы должны, конечно же, увеличивать мощь нашего Медицинского института Северо-Восточного федерального университета. Сейчас как раз проектируется новый кампус для этого института, и мы надеемся, что получим поддержку на федеральном уровне для строительства зданий. Новый кампус позволит увеличить количество обучающихся.
Мы намерены насыщать кадрами систему здравоохранения в районах и селах нашей республики в том числе через механизмы социальной поддержки. Например, через льготную ипотеку. Этот механизм надо дорабатывать совместно с федеральным институтами развития и внедрять в жизнь. Уверен, что это у нас получится.
Нужно готовить людей по новым профессиям. Возьмем, к примеру, специальность медицинского инженера, который управляет большими комплексами высокотехнологичного оборудования. Из штучный профессии, какой она была совсем еще недавно, она становится массовой. По степени насыщенности суперсовременным высокотехнологичным оборудованием некоторые медицинские центры в том же Якутске уже на уровне лучших московских и мировых клиник. Соответственно, нужны люди, которые смогут и обслуживать эту технику, работать на ней. Конечно, с учетом этого надо менять систему подготовки медицинских кадров.
Сегодня одна из самых насущных проблем - вакцинация населения. Известно, что в Якутии увеличено число мобильных пунктов и можно даже ночью привиться в театре. Когда, по вашим прогнозам, в республике можно рассчитывать на достижение отметки в 70 процентов вакцинированного населения?
Айсен Николаев: Вакцинация очень важна. И что бы ни говорили, лично я убежден, что это - главное и единственное оружие против коронавирусной инфекции. Справедливость этого доказывает и пример стран, где уже проведена массовая вакцинация - ситуация в них сразу заметно улучшилась.
В Якутии темпы вакцинации выше, чем в среднем по стране. К настоящему моменту 175 тысяч человек уже получили вакцину. Но считаю, что темпы нам надо не снижать, а наоборот усиливать. К сожалению, множество фейковых новостей и антипрививочная истерия у ряда людей очень серьезно мешают.
Надо помнить принцип демократии: свобода одного человека заканчивается там, где она задевает права другого. Если учитель отказывается от вакцинации, как можно отправлять к нему в класс своего ребенка, зная, что он может заразиться от педагога? Уверен, что надо проводить более твердую политику в отношении лиц социально значимых профессий, которые контактируют с большим количеством людей. Все-таки для них вакцинация должна быть обязательной. Меня много критикуют за такую позицию, но я считаю, в этом случае власть выступает в интересах абсолютного большинства. Защита здоровья людей - это обязанность государства, которую оно должно непременно выполнять.
В Якутии, как я уже сказал, вакцинировано 175 тысяч человек. Нам осталось привить еще примерно столько же, чтобы выйти на уровень в 75 процентов взрослого населения.
Айсен Николаев: Якутия войдет в "Клуб 80+"
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