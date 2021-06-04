Для Арктики разработают цифровой госплан

Минвостокразвития, ФАНУ "Востокгосплан" и экономический факультет МГУ создадут единую статистическую и информационно-аналитическую систему АрктикЛабс.РФ для мониторинга и управления социально-экономическим развитием Арктической зоны. Соответствующее соглашение было подписано на полях ПМЭФ.
Основой информационной системы станет динамическая математическая модель, позволяющая рассчитывать сценарии развития Арктической зоны и Северного морского пути.
"Чтобы задействовать естественные конкурентные преимущества региона, внедрить современные технологии, позволяющие извлечь максимальную добавленную стоимость из добываемых на территории региона полезных ископаемых, нужно четко понимать потребности в инфраструктурном обеспечении, социальных объектах, логистике. Сложить такой интегральный пазл можно только с помощью современной системы государственного межотраслевого и макротерриториального планирования. Именно такой цифровой госплан мы и создаем", - отметил министр по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков.
АрктикЛабс.РФ позволит осуществлять планировать развитие Севморпути, оценивать комплексное воздействие инвестиционных проектов на развитие Дальнего Востока и Арктики, оценивать "узкие места" в развитии инфраструктуры, отслеживать динамику развития экономики регионов.
Кроме того, будут разработаны отраслевые и комплексная демографические модели. Благодаря такому инструменту станет возможным, например, спрогнозировать эффективность мер государственной поддержки, более точно рассчитать траекторию оптимального отраслевого развития.
Частью системы станет аналитический блок мониторинга и оптимизации "Северного завоза", который позволит снизить издержки регионов, повысить надежность поставок, в результате - качество жизни жителей арктических территорий.
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