Для Арктики разработают цифровой госплан

Минвостокразвития, ФАНУ "Востокгосплан" и экономический факультет МГУ создадут единую статистическую и информационно-аналитическую систему АрктикЛабс.РФ для мониторинга и управления социально-экономическим развитием Арктической зоны. Соответствующее соглашение было подписано на полях ПМЭФ.

Основой информационной системы станет динамическая математическая модель, позволяющая рассчитывать сценарии развития Арктической зоны и Северного морского пути.

"Чтобы задействовать естественные конкурентные преимущества региона, внедрить современные технологии, позволяющие извлечь максимальную добавленную стоимость из добываемых на территории региона полезных ископаемых, нужно четко понимать потребности в инфраструктурном обеспечении, социальных объектах, логистике. Сложить такой интегральный пазл можно только с помощью современной системы государственного межотраслевого и макротерриториального планирования. Именно такой цифровой госплан мы и создаем", - отметил министр по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков.

АрктикЛабс.РФ позволит осуществлять планировать развитие Севморпути, оценивать комплексное воздействие инвестиционных проектов на развитие Дальнего Востока и Арктики, оценивать "узкие места" в развитии инфраструктуры, отслеживать динамику развития экономики регионов.

Кроме того, будут разработаны отраслевые и комплексная демографические модели. Благодаря такому инструменту станет возможным, например, спрогнозировать эффективность мер государственной поддержки, более точно рассчитать траекторию оптимального отраслевого развития.

Частью системы станет аналитический блок мониторинга и оптимизации "Северного завоза", который позволит снизить издержки регионов, повысить надежность поставок, в результате - качество жизни жителей арктических территорий.