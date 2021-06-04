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Экономика
04.06.2021 12:10
Текст: Василий Кошкин

Инвестиции в строительство нового ГОК в Забайкалье превысят 7,9 млрд рублей

Корпорация развития Дальнего Востока и Арктики (КРДВ) и компания "ГеоПроМайнинг" заключили инвестиционное соглашение. В церемонии, которая прошла на полях Петербургского международного экономического форума, приняли участие министр по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков и председатель совета директоров Корпорации АЕОН Роман Троценко.

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На месторождении "Железный кряж" планируется добывать золотосодержащую и железную руду и производить золото, высококачественный железорудный концентрат и висмутовый концентрат. Запасы месторождения оцениваются в 25,8 тонны золота.

По словам и. о. генерального директора КРДВ Игоря Носова, инвестор построит на базе золоторудного месторождения горно-обогатительный комбинат. Объем инвестиций в создание нового предприятия составит более 7,9 млрд рублей. В ходе реализации проекта в регионе будет создано 609 новых рабочих мест.

Всего в ТОР "Забайкалье" реализуется 26 инвестиционных проектов объемом более 194 млрд рублей, которые предусматривают создание более 9,1 тыс. новых рабочих мест.

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