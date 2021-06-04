По одному билету можно слетать в два города Дальнего Востока

По одному авиабилету можно будет посетить несколько городов Дальнего Востока. Об этом в интервью "РГ" на ПМЭФ рассказал министр по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков.

"Мы сделали предложение о том, чтобы дарить, субсидировать билет в любую точку внутри региона и межрегиона для людей, прилетающих в аэропорт ДФО, - рассказал Алексей Чекунков. - Прилетаешь в Хабаровск, а оттуда можешь во Владивосток уже полететь, билет подарят бесплатно, если купил туристический продукт. Мы, таким образом, покупаем туристов".

Речь идет не об авиабилетах, а о турпродукте, уточнил министр. "Мы знаем, сколько человек заплатит за гостиницу, сколько он потратит в ресторанах, сколько он потратит в магазинах, - отметил министра. - Мы внутри себя называем это "Открой Дальний Восток". Туристы смогут получать бесплатный авиабилет еще в одно место, прилетев в аэропорт ДФО при условии, что покупают его вместе с туристическим продуктом".