Темой обсуждения на форуме стал проект транспортного пути "Европа - Западный Китай"

На встрече речь шла о масштабной модернизации пунктов пропуска на границе с Казахстаном, развитии дорожной инфраструктуры региона и проекте транспортного пути "Европа - Западный Китай".
- Площадка форума дает хорошую возможность актуализировать наши проекты по основным направлениям развития региона в сфере логистики. Продолжаем работы на дороге Бугульма-Уральск, на пути к многостороннему пункту пропуска Теплое, к 2024 она будет полностью приведена в нормативное состояние. Работа над модернизацией действующих пунктов пропуска идет в соответствии с дорожной картой. В 2021 году мы должны завершить проектирование, а в 2022-м - приступить к реконструкции и модернизации объектов, - отметил Денис Паслер. - Реализация этого проекта не только сделает комфортнее путь через границу для жителей двух стран, но и важна для дальнейшего развития транзитного потока "Европа - Западный Китай".
Международный транспортный маршрут - масштабный комплексный инвестиционный проект, охватывающий территории России, Казахстана и Китая. Общая протяженность по маршруту Санкт-Петербург - Москва - Казань - Оренбург - Актобе - Кызылорда - Шымкент - Алма-Ата - Урумчи - Ланьчжоу - Чжэнчжоу - Ляньюньган составляет более восьми тысяч километров. Из них 2,7 тысячи километров пройдут по территории Казахстана, около трех тысяч километров - КНР и 2,2 километра - по России.
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