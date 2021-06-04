Губернатор Красноярского края Александр Усс рассказал о рывке региона в год пандемии

Сегодня на Петербургском международном экономическом форуме состоялось его ключевое событие - пленарное заседание. Сразу после "пленарки" губернатор Красноярского края Александр Усс, принявший участие в форуме, поделился с журналистами впечатлением от мероприятия и рассказал о своем видении его итогов для сибирского региона.

Александр Викторович, хотелось бы услышать вашу оценку главного мероприятия форума - пленарного заседания, которое только что закончилось. Насколько предложения, прозвучавшие в зале, актуальны для Красноярского края?

- Общая оценка, как всегда, самая высокая, коль скоро главным действующим лицом был Владимир Владимирович Путин, который динамичен, актуален и всегда вызывает большой интерес, я думаю, не только у зала, но и у тех, кто смотрел по телевидению.

Относительно выводов и оценок, которые звучали в выступлении президента России, - я думаю, что они практически во всем имеют прямое отношение к Красноярскому краю.

Первое: стране удалось без каких-либо драматичных экономических последствий в основном преодолеть пандемию. Это как раз то, что характерно для Красноярского края, коль скоро первоначальные прогнозы означали потерю около 25 процентов бюджетных поступлений, а на самом деле мы закончили год даже с небольшим профицитом, и такого рода негативных последствий не наступило.

Кроме того, вывод о том, что главным лекарством от пандемии все-таки должны быть инвестиции - это также, что называется, наш случай. За истекший год Красноярскому краю удалось серьезно прирастить инвестиционную активность, и по привлекательности край вошел в пятерку наиболее динамичных регионов страны.

Пандемия - это не только тяжелые последствия для экономики, но еще и вызов, и возможности. Это отражает ситуацию у нас: мы существенно укрепили здравоохранение, наладили контакты - и российские, и международные, - и в целом, я считаю, из этого испытания наша медицинская система вышла более сильной.

Один очень важный момент: в выступлении президента много внимания было уделено климатическим изменениям и экологии. Хочу сказать, что буквально вчера Красноярский край подал заявку на создание научно-образовательного центра климатического плана. Очень надеюсь, что именно наша заявка будет удовлетворена, и такой центр, который очень важен для России и всего мира, появится в нашем регионе.

Неделю назад мы с вами были в Норильске, где про-ходило выездное совещание Министерства спорта РФ, посвященное арктическому туризму и арктическому спорту. Хотелось бы услышать ваше мнение о том, как такой туризм мог бы развиваться в Красноярском крае.

- Арктика России - это в значительной степени Арктика Красноярского края, коль скоро до 80 процентов нашей территории это север, и до половины северной территории - это Арктика. Существует мнение, что наши проблемы с точки зрения туризма связаны с удаленностью от больших городов Европы, Азии. Я думаю, это как раз плюс, поскольку поездки "за туманом и за запахом тайги" и за арктической экзотикой становятся все более привлекательными.

Я абсолютно убежден: мы стоим на пороге туристического бума, который ждет Красноярский край. Мы делаем практические шаги для возобновления полетов на Северный полюс.

Как известно, в прошлом году после двадцатилетнего перерыва начались круизы по Енисею. Несколько дней назад мы побывали в очередной раз на Средне-Невском судо-строительном заводе, где полным ходом идет сооружение самых современных теплоходов для нашей великой реки.

Ну и, если говорить о Норильске, то на Плато Путорана, точнее, рядом с ним, в ближайшие два года начнется строительство очень большого туристического комплекса с симптоматичным названием "Затундра" - это будет ре-волюционным изменением в сфере туризма на Таймыре.

После универсиады 2019 года интерес к краю резко воз-рос, а создание той инфраструктуры, о которой я говорю, сделает туристический поток гораздо более серьезным.

Форум практически завершен. Каковы, на ваш взгляд, итоги этого события для Красноярского края? Какие соглашения удалось подписать? С чем возвращаетесь в регион?

- Как сказал президент, у нас и бизнес, и политики, и представители разных отраслей уже соскучились по общению за этот тяжелый год, и поэтому форум был, с одной стороны, более компактным, может быть, менее представительным по количеству участников, но - очень практически значимым и деловым.

Что касается наших соглашений - их более десятка. Сумма предполагаемого экономического эффекта, думаю, около 50 миллиардов рублей.

Соглашения разные по содержанию. Я назову, допустим, соглашение с Росгеологией об увеличении геолого-разведочных работ в Красноярском крае. Для нас это жизненно необходимо, так как именно край является своеобразной природно-ресурсной кладовой России, и, откровенно говоря, объем таких работ в постперестроечные годы снизился. Поэтому согласие Росгеологии наращивать эти объемы для нас принципиально важно.

Абсолютно частный вопрос, касающийся соглашения с Почтой России. Это необходимость, с одной стороны, наладить работу почтовых отделений в отдаленных населенных пунктах (некоторые нуждаются в ремонте, некото-рые просто закрыты) - это каркас нашей огромной территории. С другой стороны, Почта России готова строить в аэропорту Красноярска, развивать авиационный узел на базе так называемых бондовых складов. Это, безусловно, увеличит грузооборот.

Опять же, соглашение с Трансконтейнером - это мощнейшая транспортная компания, приход которой позволит реально смотреть на создание грузового хаба на территории красноярского аэропорта.

Перечень таких соглашений можно продолжать - форум был очень продуктивным и насыщенным.

В начале этой недели в аэропорту Красноярска был открыт хаб авиакомпании "Аэрофлот". Вы говорили об этом с президентом России на недавней встрече и упоминали другие транспортные проекты, которые реализуются в крае. Как обстоят дела с их воплощением, каковы перспективы?

- Так получилось, что в этот сложный год пандемии нам удалось многое сделать для развития транспорта. Если говорить про аэропорт - это строительство рулежный до-рожки, она практически у нас завершена и позволит в два раза увеличить пропускную способность красноярского аэропорта. Далее - это приход туда "Аэрофлота", свою пассажирскую программу авиакомпания запустила. Идея "Аэрофлота" сделать Красноярск своим домашним аэро-портом воплощена. "Волга-Днепр" уже у нас, в Краснояр-ске, и благодаря работе этой грузовой компании, хотя пас-сажиропоток резко упал во время пандемии, Красноярск даже перевыполнил свои экономические показатели в этой области.

Нам удалось создать мощную группировку современных авиационных судов, поэтому сегодня наша компания "Красавиа" является самой сильной региональной авиа-компанией России.

Для нас важным являлось начало строительства самого северного моста через Енисей в районе Высокогорска, это произошло осенью прошлого года, хотя скептики говорили, что во время пандемии ничего построить невозможно.

Наши флагманы енисейские - суда "Андрей Дубенский" и "Виктор Астафьев" - начинают строиться на Средне-Невском заводе. Это еще один очень хороший знак, подтверждающий, что транспорт, как нерв нашей жизни в Красноярском крае, тоже сделал рывок вперед.