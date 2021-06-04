Минпромторг поможет Кузбассу в разработке оборудования для добычи газа

Глава Минпромторга Денис Мантуров, губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев и председатель правления ПАО "Газпром" Алексей Миллер подписали в рамках ПМЭФ соглашение о разработке оборудования и технологий строительства скважин, добычи газа из метана угольных пластов и переработки и сжижения газа в Кузбассе.

Цель соглашения - привлечь к созданию отечественного конкурентоспособного оборудования и технологий российских производителей, в первую очередь из Кемеровской области.

"Реализация комплекса мероприятий будет способствовать решению важной социально-экономической задачи по газификации регионов России. Мы, в свою очередь, готовы оказывать содействие кемеровским промышленным предприятиям в рамках действующих мер государственной поддержки", - заявил глава Минпромторга Денис Мантуров.