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Экономика
04.06.2021 16:52
Текст: Василий Кошкин

Минпромторг поможет Кузбассу в разработке оборудования для добычи газа

Фото: Евгений Биятов/РИА Новости Фото: Евгений Биятов/РИА Новости
Фото: Евгений Биятов/РИА Новости

Глава Минпромторга Денис Мантуров, губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев и председатель правления ПАО "Газпром" Алексей Миллер подписали в рамках ПМЭФ соглашение о разработке оборудования и технологий строительства скважин, добычи газа из метана угольных пластов и переработки и сжижения газа в Кузбассе.

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Цель соглашения - привлечь к созданию отечественного конкурентоспособного оборудования и технологий российских производителей, в первую очередь из Кемеровской области.

"Реализация комплекса мероприятий будет способствовать решению важной социально-экономической задачи по газификации регионов России. Мы, в свою очередь, готовы оказывать содействие кемеровским промышленным предприятиям в рамках действующих мер государственной поддержки", - заявил глава Минпромторга Денис Мантуров.

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