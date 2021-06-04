Ленинградская область привлекла на ПМЭФ триллион рублей инвестиций

В очередной раз Ленинградская область стала самым результативным участником ПМЭФ. Общий объем инвестсоглашений, заключенный регионом на полях форума, превысил триллион рублей. О том, на какие проекты будут направлены рекордные суммы и как Ленинградская область сама инвестирует средства, рассказал "РГ" губернатор региона Александр Дрозденко.

В первый день официальной программы форума Ленинградская область подписала 18 инвестиционных соглашений. Так, компания "ЕвроХим" на территории промышленной зоны "Фосфорит" в Кингисеппе построит завод по производству метанола и карбамида. Также предприятие возводит портовый терминал в Усть-Луге. С учетом этого проекта инвестиционный портфель компании в Ленобласти составляет более 300 миллиардов рублей.

Самое крупное соглашение будет подписано 4 июня с с компанией "РусГазДобыча", которая совместно с "РусХимАльянс" будет реализовывать ряд проектов по химическому производству в Усть-Луге. Стоимость соглашения составит 848 миллиардов рублей.

Александр Дрозденко подчеркивает: в регионе со вниманием относятся ко всем инвесторам и не ранжируют их по размеру финансовых вливаний.

- Сегодня мы подписывали разные соглашения: 10 миллиардов, полтора миллиарда и даже на 160 миллионов. Но, кстати, тоже интересное соглашение - молодая компания в городе Пикалево будет строить инновационное производство, производить супер-современные огнетушители и для нас это тоже хороший инвестор, - приводит пример Александр Дрозденко.

С курортом "Охта Парк" Ленобласть заключила соглашение на 4,5 миллиарда рублей. В его рамках инвестор построит на своей территории лыжные трассы, стадион, СПА-центр, а также займется развитием жилой и социальной инфраструктуры. "Горки Гольф клуб" вложит 600 миллионов рублей в создание оздоровительного центра, возведет таун-хаусы и апартаменты.

- Все соглашения интересные, для нас полезные и самое главное - они разные, - говорит губернатор.

Большой интерес инвесторов к Ленинградской области обусловлен в значительной степени тем, что сам регион динамично развивается и решает системные проблемы, в том числе и на отдаленных территориях.

Например, в Ленинградской области 2021 год объявлен Годом Чистой воды и сейчас в регионе началась масштабная модернизация систем водоснабжения и водоотведения. Это непростая задача, учитывая, что самые изношенные сети, как правило, встречаются в малых населенных пунктах.

В регионе в рамках соглашения с местным водоканалом реализуется проект по строительству 130 станций водоочистки. 30 из них уже запущены.

- Это модульные станции, с ними удобно. Станция приходит готовая, монтируется, подключается к источнику воды. Причем, качество соответствует всем стандартам, - рассказывает Александр Дрозденко и признается: на каждой такой церемонии он лично выпивает стакан воды после очистки. Нареканий ни разу не было - станции качественные.

Сейчас власти Ленобласти ставят перед собой задачу вместе с водоочистными станциями возводить очистные сооружения для сточных вод. Этот проект рассчитан на пять лет, целевой показатель - 93 процента. А к 2030 году обеспечить качественной питьевой водой в Ленобласти намерены абсолютно все населенные пункты.

Ленинградская область стала первым регионом в России, где принят специальный закон о социальных гарантиях жителей. В рамках этого норматива регион строит больницы, школы, детские сады.

В этом году у Ленобласти наконец появилась своя столица, ею стала Гатчина. Нет сомнений, что этот город благодаря новому статусу сможет получать дополнительные инвестиции и вложения в инфраструктуру.

Однако многих жителей региона волнует вопрос, а что же будет с другими территориями, не потеряют ли они в финансировании.

- Мы договорились, зафиксировали программы развития всех районов, что не будем инвестировать меньше. Гатчина будет развиваться за счет внебюджетных источников и других дополнительных доходов, - заявил Александр Дрозденко.

Сейчас создана рабочая группа, она готовит предложения, как будет развиваться Гатчина в ближайшие десять лет.

Власти Ленобласти вынашивают идею по преображению города в "показательную столицу", где в порядке были бы все объекты: и инженерные сети, и транспорт, и социальные объекты. Хотя планы амбициозны, они вполне выполнимы, ведь Гатчина - достаточно компактный город, здесь проживает всего 100 тысяч человек и навести порядок в отраслях здесь в разы проще, чем в мегаполисе.

- Мы очень хотим, чтобы Гатчина была с одной стороны столицей с историей, а с другой стороны - современным городом. Надеюсь, что это у нас получится, - поделился планами Александр Дрозденко.

Еще один масштабный проект, в который вкладывается Ленобласть - это восстановление памятников старины, более того, в областной администрации даже появился специальный комитет. Реализуются программы по восстановлению Выборга, Ивангорода, Новой Ладоги, Тихвина, также регион планирует получить поддержку на реставрацию Гатчины.

За пять лет в восстановление объектов культурного наследия Ленинградская область инвестировала 2,5 миллиарда рублей.

Реставрация - не дешевое удовольствие. Но благодаря тому, что бюджет региона профицитен, а перспективы развития вполне оптимистичные, Ленобласть может себе позволить такие траты.