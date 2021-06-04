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В мире
04.06.2021 14:55
Текст: Вера Черенева (Санкт-Петербург)

Петербург возобновит прямое ависообщение с Катаром

Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Петербург и Катар восстановят прямое ависообщение. Соответствующая договоренность была достигнута между властями Северной столицы и руководством авиаперевозчика "Катар Эйрвэйз" в ходе ПМЭФ.

Фото: iStock
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Как сообщает пресс-служба Смольного, "Катар Эйрвэйз" намерен осуществлять два рейса в неделю из Петербурга в Доху и обратно. При этом допуск на борт авиалайнера получат только пассажиры, прошедшие вакцинацию.

Дата открытия авиасообщения не называется.

Стоит отметить, что также авиаперевозчик вынашивает планы по строительству гостиницы в Петербурге.

Как сообщает медиацентр Катара, в ходе ПМЭФ также достигнута договоренность об организации чартерных рейсов из России в эту страну.

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