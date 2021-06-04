Петербург возобновит прямое ависообщение с Катаром

Петербург и Катар восстановят прямое ависообщение. Соответствующая договоренность была достигнута между властями Северной столицы и руководством авиаперевозчика "Катар Эйрвэйз" в ходе ПМЭФ.

Как сообщает пресс-служба Смольного, "Катар Эйрвэйз" намерен осуществлять два рейса в неделю из Петербурга в Доху и обратно. При этом допуск на борт авиалайнера получат только пассажиры, прошедшие вакцинацию.

Дата открытия авиасообщения не называется.

Стоит отметить, что также авиаперевозчик вынашивает планы по строительству гостиницы в Петербурге.

Как сообщает медиацентр Катара, в ходе ПМЭФ также достигнута договоренность об организации чартерных рейсов из России в эту страну.