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Экономика
04.06.2021 11:37
Текст: Ирина Белова (Краснодарский край)

На Кубани начнут доставлять продукты с рынков и ярмарок

Фото: Владимир Аносов/РГ Фото: Владимир Аносов/РГ
Фото: Владимир Аносов/РГ

Жители Кубани смогут заказывать доставку продуктов с рынков и ярмарок. Соглашение об этом на ПМЭФ-21 подписали вице-губернатор Александр Руппель и руководство одного из крупнейших в России сервисов по доставке еды.

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Услуга будет доступна в Краснодаре, Сочи, Армавире и Новороссийске. Более миллиона жителей и гостей региона получат возможность доставки свежих продуктов с рынков и ярмарок Краснодарского края.

- Появление такого сервиса в нашем регионе даст развитие новой технологии совершения покупок, - отметил Александр Руппель. - Кроме того, благодаря использованию цифровых технологий фермеры и предприниматели края смогут расширить клиентскую базу и увеличить объем продаж.

По словам директора по взаимодействию с государственными органами и корпоративным вопросам сервиса по доставке еды Антона Петракова, в процессе реализации соглашения планируется создать более тысячи новых рабочих мест.

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