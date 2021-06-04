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Экономика
04.06.2021 14:33
Текст: Елена Манукиян

В сентябре в Сочи пройдет Всероссийская неделя охраны труда

Всероссийская неделя охраны труда пройдет с 6 по 9 сентября в Сочи. Об этом 4 июня на Петербургском международном экономическом форуме рассказал министр труда и социальной защиты Антон Котяков.

Фото: Михаил Синицын/ РГ
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Он подчеркнул, что мероприятие состоится в традиционном очном формате, организует его Минтруд.

"В этом году ожидается достаточно насыщенная деловая программа. Ждем представителей власти и профсоюзов, бизнеса и науки, молодых специалистов и работодателей", - сказал Котяков.

По его словам, основными темами для дискуссии на площадке станут изменения 10 раздела Трудового кодекса, который посвящен охране труда. Также на форуме будут обсуждаться новые подходы к организации безопасного производства, продемонстрированы лучшие практики по разработке и внедрению систем управления охраной труда.

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