В сентябре в Сочи пройдет Всероссийская неделя охраны труда

Всероссийская неделя охраны труда пройдет с 6 по 9 сентября в Сочи. Об этом 4 июня на Петербургском международном экономическом форуме рассказал министр труда и социальной защиты Антон Котяков.

Он подчеркнул, что мероприятие состоится в традиционном очном формате, организует его Минтруд.

"В этом году ожидается достаточно насыщенная деловая программа. Ждем представителей власти и профсоюзов, бизнеса и науки, молодых специалистов и работодателей", - сказал Котяков.

По его словам, основными темами для дискуссии на площадке станут изменения 10 раздела Трудового кодекса, который посвящен охране труда. Также на форуме будут обсуждаться новые подходы к организации безопасного производства, продемонстрированы лучшие практики по разработке и внедрению систем управления охраной труда.