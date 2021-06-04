2 – 5 июня 2021
Петербургский Международный
Экономический Форум
Новости проекта
Путин поручил запустить программу поддержки молодежной занятости 15:25
Путин: Российская экономика возвращается к докризисным показателям 15:20
В Минэнерго считают, что генерация на основе солнца и ветра нестабильна 15:19
Путин предложил распространить льготную ипотеку на семьи с первым ребенком 15:19
Для малого и среднего бизнеса отменят комиссию за систему быстрых платежей 15:18
Путин призвал крупнейшие банки подключиться к СБП к 1 июля 15:14
Возможность цифрового образования улучшит жизнь в регионах 15:13
Путин: Надо избавить бизнес от избыточного антимонопольного контроля 15:11
Абрамченко заявила о стабилизации цен на продукты в России 15:11
Путин: Не должно быть неперспективных регионов 15:08
Путин поручил проработать вопрос платной вакцинации иностранцев в РФ 15:03
Собянин: Развитие инфраструктуры помогает справиться с быстром ростом населения в Москве 15:02
Экономика
04.06.2021 14:45
Текст: Евгений Гайва

В Сочи построят еще один всесезонный курорт

Центр бальнеологии и курортологии, горнолыжный центр и туристическую инфраструктуру построят в ближайшие четыре года в горном кластере Сочи, сообщили в пресс-службе корпорации "Туризм.РФ". Соглашение о реализации проекта по созданию всесезонного курорта "Долина Васта" в Сочи подписали "Туризм.РФ", ВЭБ.РФ, "Интеррос" и "Васта Дискавери" на площадке Петербургского международного экономического форума.

Фото: Ирина Белова/РГ
В Сочи открылся самый высотный в России аттракцион-маятник

Проект предусматривает создание с 2021 по 2025 гг. необходимой туристической инфраструктуры для оздоровительного и горнолыжного отдыха на территории Сочинского национального парка.

Для оказания оздоровительных услуг в Центре бальнеологии и курортологии предусмотрены санаторий, пансионаты и СПА-отели, водолечебница с минеральными бюветами. Для любителей горнолыжного отдыха запланированы 80 км трасс и несколько подъемников общей протяженностью 13 км, уточнили в корпорации "Туризм.РФ".

На данном этапе реализации проекта инвесторы согласуют необходимое технико-экономическое обоснование для привлечения государственных инвестиций в транспортную и инженерную инфраструктуру. Также будет создана совместная специальная проектная компания, ответственная за проектирование и строительство курорта.

Общий объем инвестиций в проект с учетом инженерной и транспортной инфраструктуры предварительно оценивается примерно в 80 млрд рублей.

Появление в горном кластере Сочи высококлассного санаторно-курортного комплекса "Долина Васта" обеспечит 2,5 тысячи новых рабочих мест. С учетом развития сопутствующих сервисов будет создано до 5 тысяч новых рабочих мест. Ожидаемый туристический поток оценивается в 1,5 млн гостей в год.

Как планируется, корпорация "Туризм.РФ" выступит в качестве соинвестора, а также организует господдержку проекта "Долина Васта" в части создания инженерной и транспортной инфраструктуры в рамках реализации национального проекта "Туризм и индустрия гостеприимства" совместно с Минстроем России.

Мы ВКонтакте