В Сочи построят еще один всесезонный курорт

Центр бальнеологии и курортологии, горнолыжный центр и туристическую инфраструктуру построят в ближайшие четыре года в горном кластере Сочи, сообщили в пресс-службе корпорации "Туризм.РФ". Соглашение о реализации проекта по созданию всесезонного курорта "Долина Васта" в Сочи подписали "Туризм.РФ", ВЭБ.РФ, "Интеррос" и "Васта Дискавери" на площадке Петербургского международного экономического форума.

Проект предусматривает создание с 2021 по 2025 гг. необходимой туристической инфраструктуры для оздоровительного и горнолыжного отдыха на территории Сочинского национального парка.

Для оказания оздоровительных услуг в Центре бальнеологии и курортологии предусмотрены санаторий, пансионаты и СПА-отели, водолечебница с минеральными бюветами. Для любителей горнолыжного отдыха запланированы 80 км трасс и несколько подъемников общей протяженностью 13 км, уточнили в корпорации "Туризм.РФ".

На данном этапе реализации проекта инвесторы согласуют необходимое технико-экономическое обоснование для привлечения государственных инвестиций в транспортную и инженерную инфраструктуру. Также будет создана совместная специальная проектная компания, ответственная за проектирование и строительство курорта.

Общий объем инвестиций в проект с учетом инженерной и транспортной инфраструктуры предварительно оценивается примерно в 80 млрд рублей.

Появление в горном кластере Сочи высококлассного санаторно-курортного комплекса "Долина Васта" обеспечит 2,5 тысячи новых рабочих мест. С учетом развития сопутствующих сервисов будет создано до 5 тысяч новых рабочих мест. Ожидаемый туристический поток оценивается в 1,5 млн гостей в год.

Как планируется, корпорация "Туризм.РФ" выступит в качестве соинвестора, а также организует господдержку проекта "Долина Васта" в части создания инженерной и транспортной инфраструктуры в рамках реализации национального проекта "Туризм и индустрия гостеприимства" совместно с Минстроем России.