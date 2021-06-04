РФ и Венгрия рассмотрят вопрос о взаимном признании COVID-сертификатов

Вопрос о признании сертификатов о вакцинации с Венгрией может быть решен сегодня. Об этом заявил министр здравоохранения Михаил Мурашко на ПМЭФ.

По его словам, кроме Венгрии к России с этой целью обратились еще несколько стран.

"Сегодня с Венгрией готовы рассмотреть", - сказал Мурашко.

Петербургский международный экономический форум, организованный Фондом Росконгресс, проходит со 2 по 5 июня. Главная тема форума: "Снова вместе. Экономика новой реальности".