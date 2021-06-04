РФ и Венгрия рассмотрят вопрос о взаимном признании COVID-сертификатов

Вопрос о признании сертификатов о вакцинации с Венгрией может быть решен сегодня. Об этом заявил министр здравоохранения Михаил Мурашко на ПМЭФ.
По его словам, кроме Венгрии к России с этой целью обратились еще несколько стран.
"Сегодня с Венгрией готовы рассмотреть", - сказал Мурашко.
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