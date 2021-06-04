Росприроднадзор: Ликвидация самой маленькой свалки стоит 10 млн рублей

Стоимость ликвидации даже самой маленькой свалки начинается от 10 млн рублей, рассказала "РГ" глава Росприроднадзора Светлана Радионова во время Петербургского международного экономического форума.

"Суммы очень разные, размер зависит от того, что это за свалка, но даже если это просто куча мусора навалом, рекультивация будет стоить не меньше 10 млн рублей, - сказала Светлана Радионова. - Иногда это сотни миллионов рублей, иногда - миллиарды. Такие гигантские объекты как челябинские свалки - это стоит миллиарды рублей".

Рекультивация объектов накопленного вреда проводится за счет бюджета, на деньги, поступившие от налогов граждан и других обязательных платежей, добавила Радионова. В тех же случаях, когда у такого объекта есть собственник, расходы должен нести он, считает глава Росприроднадзора.

"Надеемся, бизнес понял, что экологические правонарушения бывают очень дорогими, это не выгодно, - продолжила Светлана Радионова. - Правильно и честнее к себе, к окружающему миру, к своим людям соблюдать экологические требования в полном объеме. Статистика нарушений и выплат показывает, что бизнес готов к диалогу с контролером и понимает, что нарушения фиксируются честно. О том, чтобы нарушений стало меньше, я сказать не могу".

Закон об "окрашивании" экологических платежей еще не принят, отметила глава Росприроднадзора, постановление правительства только готовится. Когда эти документы будут приняты, собранные за нарушения природоохранного законодательства деньги пойдут на устранение наиболее неблагоприятных экологических ситуаций. Логичней направить эти средства на решение проблем того региона, где произошло нарушение, считает Радионова.

"То, что компания должна потратить на восстановление ситуации и на ликвидацию разливов или выбросов или каких-то еще экологических происшествий, и то, что компания заплатит как ущерб, - не всегда одно и тоже, - отметила Светлана Радионова. - Компания должна оплатить и одно, и другое".

Правительство готовится постепенно вывести из оборота материалы, которые трудно или невозможно переработать, добавила глава Росприроднадзора. По ее словам, нет задачи запретить какие-либо изделия, речь идет об отказе от использования материалов, которые будут загрязнять окружающую среду. Как только технология позволит заменить их на аналогичные, это надо делать, подчеркнула она. При этом важен баланс интересов государства, экологии и бизнеса. Его невозможно соблюсти, если сделать все разом за один день. Поэтому процесс запрета одноразовой пластиковой посуды и трубочек для коктейлей, многих видов упаковки и других неэкологичных изделий будет растянут во времени, заверила Светлана Радионова.