Россия активно переходит на информационное моделирование в строительстве

Цифровая трансформация экономики - магистральная тема Петербургского экономического форума 2021. О том, как цифровизация проходит в стройкомплексе России, "РГ" рассказал начальник Главгосэкспертизы России Игорь Манылов.

Как цифровизация стройкомплекса в России соотносится с мировой повесткой, позволит ли она укрепить позиции на международном рынке?

Игорь Манылов: Строительная отрасль интегрирована во все процессы мировой экономики. На пути цифровизации мы внимательно следим, какими путями идут наши западные коллеги. Конечно, российская специфика - размеры страны, география, количество участников - оказывает влияние на восприятие этого опыта, но каких-то значительных отличий нет. В последние 5 - 10 лет все активно двигаются в направлении информационного моделирования. Некоторые страны уже выдвинулись вперед, некоторые пока еще отстают. Россия не отстает с точки зрения массового перехода к информационному моделированию как к основному способу управления стройкой, планирования, проектирования и сопровождения реализации инвестиционных проектов. Правительство поставило участникам строительной отрасли задачу быстро перейти к использованию технологий информационного моделирования, для бюджетных проектов работа в BIM будет обязательной уже с января 2022 года.

В 2020 году Главгосэкспертиза России запустила в эксплуатацию Единую цифровую платформу экспертизы (ЕЦПЭ) - в чем ее уникальность и какие преимущества платформа дает заказчику, проектировщику, эксперту?

Игорь Манылов: Платформа - это большой шаг в сторону перехода на цифровые технологии в экспертизе. Главгосэкпертиза по количеству и объему объектов - одна из крупнейших государственных организаций, и наша задача - помочь остальным экспертизам избежать необходимости создавать такой продукт, который помогает взаимодействовать экспертам с заказчиками, экспертам между собой, с контрольными органами. Мы создали универсальное решение и получили задачу его как можно быстрее внедрить.

Платформа дает возможность всем участникам реализации проекта общаться на одном языке, в одних форматах и стандартах, использовать данные без необходимости их дублирования. То есть мы создали единую информационную среду - общую инфраструктуру, общий доступ к данным, общие стандарты, схемы и т.д.

Региональным экспертизам ЕЦПЭ позволяет работать на единой методологической базе и использовать сервисы, которые динамично развиваются.

Заказчики, будучи клиентами или заявителями одной из экспертных организаций, могут пользоваться личным кабинетом на платформе для решения рабочих задач в другой экспертизе. Многие застройщики работают в нескольких регионах, участвуют в тендерах на различные объекты. Часто бывает так, что проектировщик, подрядчик, эксперт находятся в разных городах. Платформа помогает подключиться ко всем сервисам и получить доступ к экспертным организациям в любых регионах страны.

Как в ЕЦПЭ решается проблема информационной безопасности?

Игорь Манылов: Помимо Единой цифровой платформы экспертизы Главгосэкспертиза выступает оператором двух федеральных информационных систем - ЕГРЗ (Единый госреестр заключений экспертизы проектной документации) и ФГИС ЦС (Единая федеральная информационная система ценообразования в строительстве).

Обе системы аттестованы в соответствии со всеми требованиями информационной безопасности. То есть мы как организация уже имеем опыт работы с этими стандартами. Кроме этого, не так давно мы проходили аудит соответствия требованиям по информационной безопасности по международным стандартам и получили соответствующий сертификат. В Главгосэкспертизе создано специальное подразделение по кибербезопасности, и абсолютно все требования, которые существуют в этой сфере, мы выполняем. Защита данных - прежде всего.

Позволяет ли единая платформа перераспределять подряды на строительную экспертизу между региональным и федеральным уровнем?

Игорь Манылов: Функционал платформы позволяет обеспечивать универсальность экспертной работы, но не затрагивает правовые режимы. То есть полномочия и компетенции региональной организации, определенные действующим законодательством, никак не меняются при переходе на работу на платформу.

Зато платформа позволяет объединять наши усилия и взаимодействовать в части обмена экспертами. У Главгосэкспертизы - 12 федеральных окружных офисов, команда распределена по всей территории страны, и все эксперты рассматривают все объекты, за исключением тех, что содержат ограничения по гостайне или еще какие-то специальные ограничения. Такой же формат работы можно выстраивать и с другими экспертизами, и с некоторыми мы уже так работаем. Это сложно, надо на каждый случай заключить договор, отрабатывать алгоритмы, но это возможно и это полезно для всех сторон.

Сейчас в ЕЦПЭ эта функция уже реализована: если экспертная организация определяет для себя возможным отдавать своих экспертов на другие подряды или, наоборот, брать чужих экспертов, то технически это сделать легко. Сложности могут быть только с "причесыванием" стандартов. В госсистеме более 5 тысяч аттестованных экспертов, а нормы технического регулирования - это набор параметров, которые в каждом случае нужно подобрать, рассчитать.

Есть ли в ЕЦПЭ инновационные решения и технологии, которые можно распространить как на другие этапы реализации объекта капстроительства, так и на иные отрасли экономики - например, на транспорт?

Игорь Манылов: Таких решений очень много. Одно из них, например, - сопоставление разных версий текстов, которое нужно везде. Наша система позволяет проводить это сопоставление в доли секунды. Машина делает это качественнее: человек обращает внимание на обнаруженные ошибки и пока проверяет их устранение, может допустить новые. Машина в этом смысле совершеннее человека.

Все решения, которые мы у себя опробовали, они как минимум пригодны во всех экспертизах, и выходят далеко за рамки строительства. Они применимы в деятельности контрольно-надзорных органов, медицине, промышленности, науке, искусстве. Так что в содержательном смысле решений для тиражирования как в строительной, так и в других сферах у нас много. И мы постоянно изучаем, что используют в других секторах - банковском, страховом, девелопменте, везде, где работают с большими потоками данных.

В целом, концепция информационных систем, которые мы создаем, построена на максимальном использовании уже созданных решений. Мир и без того очень сложный, если придумывать еще более сложные решения, мы скорее будем вредить, чем помогать тем, кто строит. Работа же экспертов в известном смысле во многом сходна работе врачей, и главный принцип у нас тот же - не навреди.