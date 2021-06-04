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Экономика
04.06.2021 10:52
Текст: Матвей Линник

Россияне смогут распоряжаться маткапиталом через мобильное приложение

Российские семьи смогут распоряжаться материнским капиталом в мобильном приложении. Об этом заявил глава Минтруда Антон Котяков на ПМЭФ.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

"Сейчас совместно с ведущими банковскими структурами мы дорабатываем мобильное приложение с тем, чтобы средства материнского капитала можно было направлять на любые направления", - заявил он (цитата по ТАСС).

Фото: Наталья Селиверстова/РИА Новости
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Министр напомнил, что с апреля прошлого года маткапитал выплачивается без подачи заявления на основании данных ЗАГС.

Напомним, программа материнского капитала - одна из мер, озвученных Владимиром Путиным в ходе Послания Федеральному Собранию в 2006 году. Выплата ежегодно индексируется. За время действия этой программы выплаты получили 11,1 миллиона российских семей. В 2021 году маткапитал на первого ребенка увеличили до 483 882 рублей, а на второго - до 639 432 рублей.

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