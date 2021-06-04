С июля Россию могут открыть для вакцинного туризма. Об этом 4 июня на Петербургском международном экономическом форуме заявил глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев.

Объявление о вакцинации от COVID-19 на территории поликлиники № 220 в Москве. Фото: Сергей Карпухин/ТАСС

Как пояснили в Минздраве, сегодня привиться вакциной "Спутник V" в нашей стране могут только россияне по паспорту и полису ОМС. Иностранцев у нас не прививают.

Однако за рубежом растет спрос на вакцинацию российской вакциной. В Европе желающие привиться российским препаратом едут в государство Сан-Марино. Это одно из самых маленьких государств, которое уже победило коронавирус в результате того, что "Спутником V" было вакцинировано более 70% его населения.

Спрос на прививку российской вакциной за рубежом растет. Как рассказали в Российском фонде прямых инвестиций, сегодня "Спутник V" зарегистрирован в 66 странах мира, в 20 странах его производят. Российская вакцина признана одной из самых безопасных в мире, причем это доказано другими государствами.