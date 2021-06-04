Сбербанк запустил программу сельской ипотеки под 2,7%

Сбербанк с 4 июня запускает программу сельской ипотеки по ставке 2,7%. Об этом сообщил журналистам в кулуарах ПМЭФ заместитель председателя правления Сбербанка Кирилл Царев.

"Она у нас была в прошлом году. В этом году мы снова запускаем эту программу по ставке 2,7% годовых, поэтому мы очень надеемся, что будет востребована у сельчан", - заявил он (цитата по ТАСС).

Сейчас средства льготной сельской ипотеки можно потратить на приобретение новостройки, "вторички" в многоквартирном доме, отдельного дома или земельного участка в селе и даже городе - к участию в программе допущены города с населением до 30 тысяч человек.

Программа действует во всех регионах России, за исключением Москвы, Московской области и Санкт-Петербурга.

По данным Минсельхоза, в 2020 году было выдано 45 тысяч кредитов на сумму 87,3 миллиарда рублей.