Старший вице-президент Норникеля Андрей Бугров рассказал о курсе на "зеленую экономику"

Сегодня на Петербургском международном экономическом форуме старший вице-президент ПАО "ГМК "Норильский никель" Андрей Бугров, отвечая на вопросы журналистов, поделился мнением относительно "зеленой экономики", льготного налогообложения и частно-государственного партнерства.

- Все больше компаний в России и во всем мире заявляют о так называемой "зеленой экономике" и разрабатывают соответствующие программы. Это, как теперь принято говорить, некий мейнстрим в общественном восприятии производства, и "Норникель", конечно, не может стоять в стороне от этого.

Мы производим металлы для того, чтобы воздух был чище - они используются, как в каталитических конвекторах, в выхлопных системах автомобилей. Соответственно, мы не должны сами загрязнять воздух, не должны увеличивать давление на окружающую среду - отсюда и наш курс на "зеленую экономику".

Какие факторы, по вашему мнению, тормозят зеленую трансформацию, и как их можно преодолеть?

- Все компании находятся в разном состоянии: кто-то концы с концами не сводит, в ряде государств не уделяется достаточного внимания экологии, и там нет никаких мер поощрения… Думаю, силой примера можно эти трудности преодолеть. А также путем разных форм сотрудничества, обмена опытом и понимания того, что степень внимания к экологии становится фактором, способствующим росту стоимости компании на рынке. И это очень серьезный драйвер.

Как вы относитесь к льготному налогообложению таких проектов, и единственная ли это сфера поддержки со стороны государства?

- К льготному налогообложению я, конечно, отношусь хорошо. Единственная ли это сфера? Наверное, если государство в своей политике будет ориентироваться на приоритет экологической повестки дня, это будет способствовать тому, чтобы бизнес и другие слои общества активно занимались защитой окружающей среды. Соответствующее законодательство, содержащее стимулы для экологического развития, тоже бы не помешало.

Если говорить о государственно-частном партнерстве, какие проекты "Норникеля" вы могли бы привести в пример?

- У нас был опыт (и очень хороший опыт) частно-государственного партнерства, когда мы строили в Забайкальском крае Быстринский горно-обогатительный комбинат, который, кстати, был создан в соответствии со всеми современными стандартами в области экологии. Второй пример относится к теме устойчивого развития: модернизация аэропорта Алыкель в городе Норильске - тоже частно-государственное партнерство, связанное с условиями жизни людей на Таймыре, потому что железных дорог нет, и аэропорт очень нужен и важен. И это тоже пример успешного частно-государственного партнерства. Возможно, в перспективе появятся новые проекты, но пока о них несколько рано говорить.