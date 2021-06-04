2 – 5 июня 2021
Петербургский Международный
Экономический Форум
Власть
04.06.2021 13:30
Текст: Айсель Герейханова

В "ЕР" ожидают, что по итогам выборов фракция в ГД обновится наполовину

Секретарь генсовета "Единой России" Андрей Турчак рассказал, что по итогам праймериз партия существенно обновилась.

Фото: Константин Завражин/ РГ
Путин заявил о серьезном обновлении кандидатов на праймериз "ЕР"

"Завершились праймериз, и у нас ожидается, что больше 50% будет обновление фракции. Это солидная цифра. Ни одна политическая партия не проводит такой масштабный отбор кандидатов", - сообщил Турчак журналистам на ПМЭФ.

Напомним, что праймериз "Единой России" проходили с 24 по 30 мая . По итогам сформирован предварительный список кандидатов от партии в Госдуму.

Мы ВКонтакте