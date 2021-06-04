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Экономика
04.06.2021 15:19
Текст: Сергей Тихонов

В Минэнерго считают, что генерация на основе солнца и ветра нестабильна

Генерация электричества на основе возобновляемых источников энергии (ВИЭ) пока нестабильна, носит мало предсказуемый характер. Использовать ее, как основную в энергосистеме в режиме реального времени, невозможно, сказал глава Минэнерго Николай Шульгинов, выступая на ПМЭФ.

Фото: Getty Images/ Sean Gallup
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По его словам, для интеграции больших объемов ВИЭ в энергосистему нужно масштабное сетевое строительство. По некоторым оценкам, его объемы должны быть в два раза больше к 2040 году, чем то, что построено в энергосетях за 130 лет. Также требуются большие инвестиции в цифровые технологии во всех секторах производства, распределения и потребления энергии.

В связи с этим очень актуален вопрос о создании систем накопления энергии как для краткосрочного периода - до 10 часов, так долгосрочного хранения - от суток до сезона, считает Шульгинов. По его мнению, для обеспечения балансовой надежности в энергосистеме необходимо сохранять традиционную генерацию. Поэтому за масштабными и громкими прогнозами о скором энергопереходе скрывается множество проблем, которые нужно решать, сказал Шульгинов.

Для России в приоритете является развитие атомной и водородной энергетики, а также гидроэнергетики, включая малые гидроэлектростанции, считает Шульгинов.

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