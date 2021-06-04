В Минфине заявили о начале сырьевого суперцикла после пандемии

После окончания острой фазы пандемии коронавируса в мире начался сырьевой суперцикл - период активного роста спроса и цен на сырьевые товары.

При этом масштабов 2000-х годов с постоянным длительным ростом цен на нефть и их переходом к трехзначным показателям новый сырьевой суперцикл не примет. Об этом рассказал в интервью "Российской газете" на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ-2021) статс-секретарь - заместитель министра финансов РФ Алексей Сазанов.

"После пандемии, как мы и предполагали, начался сырьевой суперцикл. Сейчас рентабельность всех сырьевых секторов - в том числе нефтяной и металлургической отраслей - заметно превышает уровень 2019 и 2020 годов", - сообщил Сазанов.

При этом, по его словам, наступивший сырьевой суперцикл не будет столь же масштабным и долгосрочным, как в начале 2000-х годов (периоде долгого и устойчивого повышения цен на сырье, включая нефть, который обеспечил серьезный рост российской экономике - "РГ").

"Сейчас в моменте есть дисбаланс между спросом и предложением, который возник из-за введённых локдаунов в большом количестве крупных экономик. Со временем, по мере наращивания производства в сырьевых секторах как в России, так и во всем мире, цены на нефть вернутся в нормальное русло, в котором они были до 2020 года", - говорит Сазанов.

По его мнению, сырьевой суперцикл вряд ли продлится больше, чем один год. Также в его рамках цены на нефть вряд ли достигнут трехзначных показателей, как это было в начале 2010-х годов, считает Сазанов.