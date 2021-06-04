В Минпромторге рассказали, когда начнется обязательная маркировка пива

По его мнению, распространять маркировку на другой алкоголь не планируется.
"Нет смысла. Крепкий алкоголь есть в системе ЕГАИС. Она полностью обеспечивает прозрачность. Нам ведь маркировка не ради маркировки нужна, а для того, чтобы прослеживаемость была и мы могли определять качество товара, во-первых. А во-вторых, чтобы мы могли определить, легально ли он произведен или ввезен в Россию. ЕГАИС для крепкого алкоголя полностью обеспечивает такую прослеживаемость", - пояснил Евтухов.
Он отметил, что доля нелегального пива на рынке, по разным оценкам, может составлять от нескольких процентов до 30%. В процессе эксперимента это станет понятно точно. Так, как это случилось в ходе эксперимента по табаку, когда неожиданно были выявлены целые новые фабрики.
Напомним, эксперимент по маркировке пива начался с 1 апреля 2021 года. Кабмин планирует завершить его к сентябрю 2022 года. Цифровая маркировка позволяет отследить "жизненный путь" товара. С ее помощью государство борется с нелегальной продукцией.
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