В Минсельхозе рассказали, будут ли сокращать финансирование аграриев

Минсельхоз не планирует сокращать финансирование сельхозпроизводителей из-за нерасторопности региональных властей, сообщила в интервью "РГ" на ПМЭФ заместитель министра сельского хозяйства Елена Фастова.

В начале июня "Коммерсант" сообщал о таких намерениях министерства. По информации издания, региональные власти к лету успели распределить по аграриям только 19% федеральных субсидий, из-за чего Минсельхоз пригрозил сократить финансирование АПК на 30%.

Как пояснила "РГ" Елена Фастова, это было сказано прежде всего для того, чтобы поднять кассовую дисциплину. Эта угроза сработала: за две недели региональные власти "подтянули кассу" и на данный момент аграрии получили уже 30% федеральных средств. Планируется, что к 1 июля аграрии смогут получить половину от всех предусмотренных субсидий.

"Аграрии не должны быть крайними в этой ситуации и страдать от неторопливости чиновников", - подчеркнула Елена Фастова.

По ее словам, если и будут применяться какие-то "карательные" меры, то только для отдельных регионов, которые не смогут справиться с этой задачей.