Вице-президент ГМК "Норильский Никель" Андрей Грачев: Цель - сделать на севере не хуже, чем на большой земле

На Петербургском международном экономическом форуме вице-президент по федеральным и региональным программам ПАО "ГМК "Норильский никель" Андрей Грачев рассказал журналистам о соглашении компании с коренными малочисленными народами севера, о государственно-частном партнерстве в области спорта на территории русской Арктики и о важности IT-инфраструктуры в условиях пандемии.

Андрей Михайлович, на форуме "Норникель" будет подписывать соглашение с саамами Кольского полуострова. Расскажите об основных направлениях этого документа.

- У нас нет промышленных площадок вблизи проживания саамов, то есть мы никак не задеваем их интересы с этой точки зрения. Но представители этой народности неоднократно обращались к нам по различным вопросам. И мы подумали, что можем перенести технологии отношений с коренными малочисленными народами Севера (КМНС), проработанные нами на Таймыре, на Кольский полуостров. Кроме того, мы хотели систематизировать эту работу.

Соглашение охватывает все стороны жизни: от издания различных произведений саамской литературы до различных совместных проектов - допустим, связанных с сохранением быта, культуры, ремесел этого народа.

Вы упомянули соглашение с коренными малочисленными народами севера Таймыра - оно было подписано в прошлом году. Что уже удалось сделать и каковы перспективы?

- Мы подписали это соглашение с представителями КМНС Федерации, с представителями КМНС Красноярского края и Таймыра. Эта программа охватывает более 40 крупных мероприятий от проектов в сфере культуры до строительства жилых домов, ДК и так далее. Общая стоимость этой программ, рассчитанной на пять лет, - два миллиарда рублей. Это беспрецедентный случай, когда компания вкладывает такие серьезные средства в развитие культуры, сохранение быта, нравов, обычаев коренных малочисленных народов.

В настоящее время у нас создан координационный совет при руководителе Норильского дивизиона компании "Норникель". Мы пригласили для участия в координационном совете представителей всех общин Таймыра. У нас на полуострове 36 крупных и 14 небольших общин. Для нас каждый голос ценен, поэтому мы предложили представителям всех 50 общин войти в этот совет. С нашей точки зрения, как говаривал Виктор Гюго, величие нации не измеряется ее численностью, так же, как величие человека не измеряется его ростом.

На прошлой неделе мы провели первое совещание, проанализировали план, который нам предстоит выполнить в этом году, и наметили все необходимые для этого шаги. Один из таких серьезных шагов - выплата компенсации людям, непосредственно пострадавшим от разлива нефтепродуктов в мае 2020 года. Для этого выявили людей, живущих в зоне разлива, составили совместно с представителями общин списки пострадавших и выплатили им более 170 миллионов. Это достаточно серьезный шаг - наверное, первый в истории России, когда компания, осознавая свою социальную ответственность, идет навстречу представителям КМНС и компенсирует потери, которые они понесли в результате инцидента.

Недавно в Норильске прошло большое совещание с участием министра спорта РФ Матыцина и помощника президента России Левитина, посвященное развитие спорта и туризма в Арктике. О чем вы договорились и каковы основные направления сотрудничества с государством в этой сфере?

- Я думаю, что государственно-частное партнерство должно охватывать все сферы деятельности. Это улица с двусторонним движением. Поэтому мы прекрасно понимаем, и государство понимает, что на севере спорт очень важен. Мы осознаем, что три четверти жизни человек проводит вне работы, а лучший способ досуга - это спорт.

Пункт второй: мы совместно с государством должны обеспечить наших сотрудников, жителей Норильска, Мончегорска уровнем услуг в туристической и спортивной сферах - по разнообразию, по цене - не хуже, чем на материке, на большой земле, как у нас говорят в Норильске.

Третье: компания вместе с государством должна заниматься строительством крупных спортивных объектов. Мы сравнительно недавно открыли спортивный комплекс "Айка", который является примером того, как можно на одной площадке совместить и массовый спорт, и профессиональный. С одной стороны, эта площадка стала для норильчан местом активности в области массового спорта, с другой стороны - это домашняя арена для профессиональной команды по мини-футболу "Норникель".

Мы предложили рассмотреть вопросы налоговых каникул на содержание спортивных объектов в Арктической зоне. Думаю, этот вопрос в ближайшее время будет рассмотрен. По нашему мнению (и, насколько я понимаю, государство нас поддерживает), это может дать толчок строительству спортивных объектов в Арктической зоне Российской Федерации.

На Таймыре помощнику президента РФ Игорю Левитину была представлена также "Серная программа", позволяющая решить проблемы экологии в Норильске. Каковы сейчас успехи компании в этом направлении, и каковы перспективы?

- "Серная программа" - неотъемлемая часть стратегии компании. Общая сумма затрат - 250 млрд рублей. Цель - снижение выбросов в Норильске. Если сравнивать с показателями 2015 года, то к 2025-му мы сократим выбросы на 90 процентов. Проводятся подготовительные работы. Уже возведено общежитие для рабочих, которые будут реализовывать этот проект. Заключены контракты на сумму порядка 100 млрд рублей. Мы уверены, что программа будет жить, что она завершится успешно, и мы добьемся целевых показателей, которые обозначил президент компании.

Мы живем в эпоху пандемии коронавирусной инфекции. Расскажите, как компания преодолела трудности, которые повлекла эта эпидемия.

- Нас часто спрашивают, породила ли пандемия какие-то абсолютно новые бизнес-процессы или производственные процессы. Как она повлияла, коренным образом или нет… Конечно, пандемия скорректировала некоторые процессы, потому что во главу угла помимо промышленной безопасности была поставлена и эпидемиологическая безопасность. Были созданы обсерверы, проводились предсменные проверки, принимался ряд других мер.

Существует разное отношение к пандемии - от паники до абсолютного неприятия проблемы. Наш подход был средним, взвешенным. Это бизнес-подход. Есть проблема, которая может повлиять на объемы, темп развития промышленного производства. Ее надо решать. Для этого нужны такие-то знания, такие-то средства и такие-то люди. Исходя из этого, мы и начали работать.

Прежде всего мы обращали внимание на регионы, где находятся наши промышленные площадки - для нас очень важно, чтобы производство никак не пострадало. За короткое время мы закупили более 400 тепловизоров, сотни аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ), миллионы защитных масок, 16 подвижных лабораторий, девять реанимобилей. Это касается Красноярского края, Забайкальского края, Мурманской области. Но мы не страдаем территориальным эгоизмом, понимаем, что пандемия - это общая беда, поэтому наша помощь распространялась и на другие субъекты Федерации - Московскую область, Тульскую, Ярославскую, Челябинскую, Саратовскую области, Краснодарский край. Всем этим субъектам РФ мы помогали.

Я считаю, что в плане консолидации усилий в общероссийском масштабе "Норникель" сыграл одну из ключевых ролей. Затраты компании на оказание помощи всем субъектам Федерации превысили 20 млрд рублей.

Мы подошли к пандемии подготовленными. Прежде всего, нам помогла цифровизация. Развитие IT-технологий в компании - это не дань моде, а реальная отрасль. Она позволяет в кратчайшее время принять меры, которые фактически исключат замедление или снижение эффективности бизнес-процессов. Благодаря тому, что в компании хорошо развита IT-инфраструктура, мы безболезненно перевели на удаленный доступ около 14 тысяч сотрудников. В кратчайшие сроки. Поэтому один из выводов, которые мы сделали: развитие IT-инфраструктуры - важный инструмент быстрого перехода и адаптации к новым условиям.