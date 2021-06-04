Вице-президент ГМК "Норильский Никель" Дмитрий Пристансков поделился подробностями борьбы "Норникеля" с пандемией

Дмитрий Владимирович, что компания за последнее время сделала для противодействия распространению коронавирусной инфекции?
- Знаете, наша компания, в том числе инфраструктура и IT-системы, оказалась полностью готова к ситуации, связанной с коронавирусом, хотя его никто не мог ожидать.
Нам успешно удалось перевести на удаленный режим около 14 тысяч сотрудников, и сейчас, уже в постковидный период, разделить, категоризировать сотрудников на тех, кто полностью, стопроцентно работает в офисе, и тех, кто готов продолжить удаленную работу - такие коллеги у нас тоже есть. Этот кейс внедрили.
Более того, мы свыше 20 млрд рублей по итогам 2020 года, по сути, инвестировали в инфраструктуру, связанную с борьбой против коронавирусной инфекции. Закупили более 360 тысяч тестов на коронавирус, более 250 тысяч тестов на определение антител, поставили в регионы более 350 аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ), закупили более 10 млн защитных масок и средств индивидуальной защиты.
Все это мы делали без привязки к территории нашей ответственности, где присутствуют основные подразделения компании, но также помогали Московской, Тульской, Ярославской, Тверской областям, Москве.
И сейчас, когда, казалось бы, эпидемия сходит на нет, важно не допустить распространения новой волны коронавируса. Мы предпринимаем активные действия. По трем направлениям идет борьба с инфекцией. Первое - это обеспечение безопасности жизни, здоровья, труда работников. Второе - эффективная адаптация наших бизнес-процессов к пандемийному и постпандемийннму режимам. И третье - необходимо остаться в плодотворном диалоге с государством, с общественными институтами, и оказывать поддержку им в этом направлении.
Какие перспективы по антиковидной политике вы сейчас можете назвать?
- Мы сейчас движемся вместе со всеми вперед в стандартном режиме противодействия вирусу. Продолжаем тестировать наших сотрудников на COVID-19 каждые 10 дней. Продолжаем обеспечивать объекты здравоохранения средствами защиты и лекарственными препаратами. В целом борьбу с коронавирусом выделили в особое стратегическое направление. Сколько еще придется жить в таких условиях - никто не знает, но сейчас нельзя дать слабину в этом направлении.
Как реализуются проекты поддержки массовой вакцинации на территории присутствия компании?
- Наши коллеги, работники активно вписались в политику, связанную с вакцинацией. По статистике на конец апреля, по Норильском промышленному району около 20 тысяч человек вакцинировались, и из них около 25 процентов - это сотрудники "Норникеля". По Мурманской области - порядка шести с половиной тысяч человек прошли вакцинацию, из них свыше полутора тысяч - сотрудники наших предприятий. Думаю, эта цифра будет, конечно, увеличиваться, потому что вакцина сейчас, наверное, единственный способ получить индивидуальную и коллективную иммунную защиту против коронавирусной инфекции на будущее. И это нужно сделать обязательно.
Какие проекты в области спорта сейчас наиболее актуальны с точки зрения взаимоотношений с федеральными и региональными органами власти?
- Мы обсудили с коллегами из администрации президента России, Министерства спорта РФ ряд мер поддержки и государственных преференций, которые могут быть предоставлены компаниям, строящим большие спортивные, инфраструктурные объекты.
Пример - наш физкультурно-оздоровительный комплекс "Айка", который ввели в конце прошлого года в эксплуатацию. Это центр спортивного досуга для всех горожан Норильска, и закономерный вопрос - содержание объекта. Передать его в собственность муниципалитета или Российской Федерации не представляется возможным - центр требует более 200 млн рублей ежегодно (это затраты на его эксплуатацию, оплату коммунальных услуг).
Вопрос в том, какие меры поддержки могут стимулировать предпринимателей самостоятельно инвестировать в такого рода объекты и за свой счет в дальнейшем содержать их, причем не в целях извлечения прибыли, а ради реализации социальных проектов на территории.
Мы предложили ряд вариантов, один из них - налоговые каникулы, или освобождение от налога на такого рода имущество, или возможность применения налоговых инвестиционных вычетов из налога на прибыль на сумму, которая инвестируется. Представители администрации президента России и Министерства спорта поддержали эти предложения. Сейчас нужно совместно с Минспорта и профильным комитетом Государственной Думы детально проработать эти идеи.
Развитие спорта в данном случае возможно только через механизмы частно-государственного партнерства. Крупный бизнес готов инвестировать в развитие спорта и социальной инфраструктуры колоссальные суммы, поэтому крайне важны стимулирующие меры со стороны государства.
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