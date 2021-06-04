Вице-президент ГМК "Норильский Никель" Дмитрий Пристансков поделился подробностями борьбы "Норникеля" с пандемией

Статс-секретарь вице-президент ПАО "ГМК "Норильский никель" Дмитрий Пристансков рассказал о политике компании в условиях пандемии COVID-19 и готовности бизнеса инвестировать колоссальные суммы в спортивную и социальную инфраструктуру.

Дмитрий Владимирович, что компания за последнее время сделала для противодействия распространению коронавирусной инфекции?

- Знаете, наша компания, в том числе инфраструктура и IT-системы, оказалась полностью готова к ситуации, связанной с коронавирусом, хотя его никто не мог ожидать.

Нам успешно удалось перевести на удаленный режим около 14 тысяч сотрудников, и сейчас, уже в постковидный период, разделить, категоризировать сотрудников на тех, кто полностью, стопроцентно работает в офисе, и тех, кто готов продолжить удаленную работу - такие коллеги у нас тоже есть. Этот кейс внедрили.

Более того, мы свыше 20 млрд рублей по итогам 2020 года, по сути, инвестировали в инфраструктуру, связанную с борьбой против коронавирусной инфекции. Закупили более 360 тысяч тестов на коронавирус, более 250 тысяч тестов на определение антител, поставили в регионы более 350 аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ), закупили более 10 млн защитных масок и средств индивидуальной защиты.

Все это мы делали без привязки к территории нашей ответственности, где присутствуют основные подразделения компании, но также помогали Московской, Тульской, Ярославской, Тверской областям, Москве.

И сейчас, когда, казалось бы, эпидемия сходит на нет, важно не допустить распространения новой волны коронавируса. Мы предпринимаем активные действия. По трем направлениям идет борьба с инфекцией. Первое - это обеспечение безопасности жизни, здоровья, труда работников. Второе - эффективная адаптация наших бизнес-процессов к пандемийному и постпандемийннму режимам. И третье - необходимо остаться в плодотворном диалоге с государством, с общественными институтами, и оказывать поддержку им в этом направлении.

Какие перспективы по антиковидной политике вы сейчас можете назвать?

- Мы сейчас движемся вместе со всеми вперед в стандартном режиме противодействия вирусу. Продолжаем тестировать наших сотрудников на COVID-19 каждые 10 дней. Продолжаем обеспечивать объекты здравоохранения средствами защиты и лекарственными препаратами. В целом борьбу с коронавирусом выделили в особое стратегическое направление. Сколько еще придется жить в таких условиях - никто не знает, но сейчас нельзя дать слабину в этом направлении.

Как реализуются проекты поддержки массовой вакцинации на территории присутствия компании?

- Наши коллеги, работники активно вписались в политику, связанную с вакцинацией. По статистике на конец апреля, по Норильском промышленному району около 20 тысяч человек вакцинировались, и из них около 25 процентов - это сотрудники "Норникеля". По Мурманской области - порядка шести с половиной тысяч человек прошли вакцинацию, из них свыше полутора тысяч - сотрудники наших предприятий. Думаю, эта цифра будет, конечно, увеличиваться, потому что вакцина сейчас, наверное, единственный способ получить индивидуальную и коллективную иммунную защиту против коронавирусной инфекции на будущее. И это нужно сделать обязательно.

Какие проекты в области спорта сейчас наиболее актуальны с точки зрения взаимоотношений с федеральными и региональными органами власти?

- Мы обсудили с коллегами из администрации президента России, Министерства спорта РФ ряд мер поддержки и государственных преференций, которые могут быть предоставлены компаниям, строящим большие спортивные, инфраструктурные объекты.

Пример - наш физкультурно-оздоровительный комплекс "Айка", который ввели в конце прошлого года в эксплуатацию. Это центр спортивного досуга для всех горожан Норильска, и закономерный вопрос - содержание объекта. Передать его в собственность муниципалитета или Российской Федерации не представляется возможным - центр требует более 200 млн рублей ежегодно (это затраты на его эксплуатацию, оплату коммунальных услуг).

Вопрос в том, какие меры поддержки могут стимулировать предпринимателей самостоятельно инвестировать в такого рода объекты и за свой счет в дальнейшем содержать их, причем не в целях извлечения прибыли, а ради реализации социальных проектов на территории.

Мы предложили ряд вариантов, один из них - налоговые каникулы, или освобождение от налога на такого рода имущество, или возможность применения налоговых инвестиционных вычетов из налога на прибыль на сумму, которая инвестируется. Представители администрации президента России и Министерства спорта поддержали эти предложения. Сейчас нужно совместно с Минспорта и профильным комитетом Государственной Думы детально проработать эти идеи.

Развитие спорта в данном случае возможно только через механизмы частно-государственного партнерства. Крупный бизнес готов инвестировать в развитие спорта и социальной инфраструктуры колоссальные суммы, поэтому крайне важны стимулирующие меры со стороны государства.