Возможность цифрового образования улучшит жизнь в регионах

Сегодня на площадке Петербургского экономического форума состоится пленарная дискуссия "Оружие массового обучения".

Современная реальность внесла серьезные коррективы в процесс образования всех уровней и переподготовки кадров. Если раньше полученных в вузе знаний специалисту хватало лет на 30-40, то есть до выхода на пенсию, то теперь их надо пополнять практически непрерывно. А тренд на онлайн обучение послужил импульсом для развития EdTech компаний.

О том, как они сейчас чувствуют себя на рынке, мы попросили рассказать одного из участников дискуссии, гендиректора GeekBrains Александра Волчека.

Как участие в форуме может повлиять на дальнейшее развитие бизнеса?

Александр Волчек: Наша компания реализует около ста проектов для корпоративного сектора, поэтому подобные мероприятия стараемся не пропускать, учитывая, что GeekBrains один из лидеров рынка дополнительного профессионального образования. В рамках форума планируем, в частности, заключить соглашение с Республикой Татарстан о реализации совместных программ обучения и других проектов. Всех подробностей раскрывать пока не стану.

Прошлый год подтвердил актуальность онлайн обучения в России и в мире. Конкретно ваша компания какие услуги и продукты предлагает рынку?

Александр Волчек: У нас два больших блока. Технологическая платформа, и в ее рамках - собственные программы обучения разных форматов. Это курсы, уроки, лекции, стажировки и т.д. Есть центр карьеры и трудоустройства, где люди размещают свои резюме, а компании - вакансии. Есть центр сертификации и тестирования. И большое разнообразие с точки зрения подачи знаний: статьи, видеоролики, мероприятия онлайн и офлайн, вебинары. В день обслуживаем около ста тысяч пользователей. Обучение касается в основном цифровых профессий, в которых ощущается нехватка специалистов: программирование, дизайн, маркетинг и управление.

Фото: Пресс-служба GeekBrains

Сильная ли сейчас конкуренция среди EdTech компаний и возможно ли здесь перенасыщение рынка?

Александр Волчек: Не могу сказать, что конкуренция очень сильная. Она скорее здоровая. Конечно, количество игроков увеличивается, но перенасыщение в ближайшее время возникнет вряд ли. Пока в стране в цифровом сегменте задействовано менее двух процентов населения. Поэтому мы считаем, что находимся у самого истока роста рынка. Хороший рост будем наблюдать через пять лет. А оживленный рынок увидим лет через десять.

На Ваш взгляд, нуждаются ли EdTech компании в поддержке государства? Или пандемия, переведя образование в онлайн, автоматически поддержала спрос на их услуги и продукты?

Александр Волчек: Рынок образования, по крайней мере, нашей страны поддерживается государством. И его игроки нацелены на то, чтобы обучать не вип-население, а дать возможность получить образование каждому человеку. У GeekBrains огромное количество бесплатных программ, по которым учатся около 250 тысяч человек. Если говорить про поддержку государства, понятно, что это вопрос финансирования развития инфраструктуры и совмещения онлайн и офлайн. У нас сегодня, к сожалению, нет системы отдельного кредитования на образование для молодых людей 17-19 лет. Но постепенно государство начинает задумываться, как поддержать такие слои населения. Школьное образование - это однозначно ответственность государства. А что касается дополнительного профессионального образования, это, как мне кажется, все-таки компетенция бизнеса.

Пандемия, конечно, ускорила развитие EdTech, но не критично: такой рост мы могли бы наблюдать в диапазоне всего нескольких лет. Просто население активизировалось и в рамках одного года сделало небольшой рывок, который, впрочем, и так назревал.

Насколько российские компании EdTech и ваша компания в частности, котируются на внешнем рынке?

Александр Волчек: Не только в России, а во всем мире рынок EdTech только формируется. Это можно видеть по рыночным оценкам стоимости самих компаний: сегодня самая дорогая образовательная платформа в США чуть ли не в 10 раз дешевле, чем та, которая сдает в аренду недвижимость. И самые дорогие EdTech компании в мире находятся в Китае и в Индии.

Конкретно для GeekBrains вопрос выхода на внешний рынок заключается скорее в том, когда мы будем делать активные шаги в этом направлении. В этом году компания организовала представительства в семи странах русскоязычного пространства. Наши продукты русскоязычное население покупает более, чем в ста странах мира. Мы сейчас активно смотрим в сторону Китая, Восточной и Западной Европы.

Готовы выпускать свои продукты на иностранных языках?

Александр Волчек: В ближайших планах - на английском. Но тут есть такой момент. Важно не только, на каком языке программа, но и откуда сам преподаватель. Сейчас рассматриваем вопрос привлечения местных специалистов в перспективных для нас регионах.

Во время тотального офлайна образование в провинции считалось менее качественным, чем крупных городах. Способен ли онлайн уравнять качество образования в стране и соответственно улучшить жизнь в регионах?

Александр Волчек: Вопрос очень хороший и важный. Однозначно: сейчас появилась такая возможность. Двадцать лет назад, чтобы стать программистом, я должен был ехать поступать в в конкретный университет в конкретном городе, специально для этого готовиться. На самом деле это очень тяжелая "точка входа", доступная ограниченному кругу людей.

Сейчас же в любом городке человек за вполне приемлемую плату имеет возможность войти в цифровую среду и изучать программирование, дизайн, аналитику, управление продуктом. И это позволяет активно развивать регионы. Если ли мы в том или ином крае или области обучим пять или десять тысяч человек цифровым профессиям, туда придут крупные компании и организуют там новые рабочие места, и не только цифровые. Хороших программистов всегда не хватало, причем не только в нашей стране. Сегодня российских айтишников с удовольствием покупают иностранные компании. На самом деле их с радостью ангажируют и российские компании. И чем больше будет таких специалистов, тем лучше, потому что это гарантирует достойную оплату труда, а регион проживания специалиста при этом абсолютно неважен.

Мы видим, что приобрести цифровые навыки сейчас стремятся абсолютно разные слои населения. Здесь невозможно выделить одну какую-то целевую группу. Это люди, которым 20 и 30 лет, 50 и 60, кто-то работает, кто-то нет, кто-то хочет сменить профессию, а кто-то желает развиваться в текущей специальности, кто-то живет в маленьком городе, кто-то в большом, кто-то работает удаленно, а кто-то офлайн. И очень важно не воспринимать их как единую безликую массу людей, предлагая одну узкоспециализированную программу. И мы сейчас стремимся дать каждому человеку то решение, которое ему надо здесь и сейчас. Потому что у людей есть разные цели, задачи, потребности и возможности. И разное восприятие информации. И вот такие индивидуальные решения, думается, гораздо важнее в EdTech, чем массовые продажи.