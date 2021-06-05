Антон Кобяков назвал цену на участие в ПМЭФ "заградительной"

Заместитель председателя Организационного комитета форума - ответственный секретарь, советник президента РФ Антон Кобяков, подводя итоги ПМЭФ - 2021, назвал высокие цены на участие в форуме "заградительными", то есть противоэпидемическим приемом.

- Мы боролись за отсечение участников, и не получилось, - пояснил он, напомнив, что для присутствия на площадках форума предпринимались самые жесткие меры безопасности. Доступ можно было получить только при наличии отрицательного ПЦР-теста, а те, кто принимал участие в пленарном заседании с участием первых лиц, проходили тестирование дважды.

Кобяков также добавил, что примерно 65 процентов экспертов и делегатов участвуют в форуме бесплатно - это общественные деятели, госслужащие, представители СМИ, то есть бизнес оплачивает и их участие.

- Петербургский экономический форум проводится без госучастия, - добавил он, - то есть за счет средств тех людей, которые хотят видеть его в ежегодной повестке.

При этом даже при весьма высокой цене - почти миллион рублей в этом году - количество запросов превышало число одобренных заявок почти в два раза. Всего в ПМЭФ - 2021 приняли участие около 13 тысяч человек из 140 стран мира. Одна из самых больших делегаций - примерно 200 представителей - была сформирована США.