К 2030 году 10% автомобилей будут электрическими

Минэкономразвития разработало концепцию развития электротранспорта в России, согласно которой к 2030 году доля такого транспорта должна достичь 10%. Об этом в интервью "Российской газете" рассказал замглавы Минэкономразвития Илья Торосов на площадке ПМЭФ-2021.

"Мы собираемся софинансировать создание инфраструктуры - строительство быстрых электрозаправок. На одну электрозаправку будем выделять до 3,5 млн рублей - это почти 50% стоимости. И около 700-800 тыс. рублей на подключение электроэнергии", - рассказал замминистра.

В качестве пилотного проекта государство планирует создать сеть таких заправок на поясе Калининград-Москва-Нижний Новгород-Казань-Крым.

Концепция предусматривает и субсидии для потребителей - они смогут получить скидку до 25% стоимости не дороже 2,5 млн рублей. Оформить скидку можно будет напрямую у производителей, когда они появятся в России. "Пока есть пилотные проекты с "Камазом", все остальные автомобильные концерны тоже думают о запуске таких производств. Это могут быть локализованные производства иностранных брендов - главное, чтобы электромобили были произведены в России", - уточнил Торосов.

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