Концепцию нового закона России о туризме разработают до конца года

Концепция нового закона РФ о туризме будет разработана до конца нынешнего года. Об этом заявила руководитель Федерального агентства по туризму (Ростуризм) Зарина Догузова, выступая на ПМЭФ. Затем на его основе предстоит обновить несколько тысяч отраслевых стандартов, чтобы выровнять соотношение цены и качества на российском туристическом рынке.

Работа над законодательством - третий федеральный проект в рамках нацпроекта "Туризм и индустрия гостеприимства", однако едва ли не самый важны, потому что на нем будет основана работа всей отрасли.

- Необходимо сделать отрасль конкурентоспособной на международном рынке, привлечь бюджеты и симпатии тех 1,5 миллиарда туристов, которые путешествуют по миру, - подчеркнула она.

В свою очередь председатель комитета Государственной Думы РФ по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Борис Пайкин, напомнил, что сейчас отрасль работает по закону 1996 года, хотя "мы уже находимся в другом измерении".