Культурную программу ПМЭФ превратят в фестиваль "Петербургские сезоны"

Культурную программу Петербургского международного экономического форума выделят в отдельный фестиваль под названием "Петербургские сезоны".

В дальнейшем он перестанет проводиться только в рамках ПМЭФ - эту марку планируется развить до всезеснного проекта, рассказал заместитель председателя Организационного комитета форума - ответственный секретарь, советник президента РФ Антон Кобяков, подводя итоги ПМЭФ - 2021.

В этом году в рамках культурной программы ПМЭФ прошло более трех десятков культурных мероприятий, центральным событием стал традиционный "Концерт на Дворцовой". С учетом противоэпидемических мероприятий на него были допущены около 20 тысяч зрителей. Участники ПМЭФ могли также посетить художественные выставки, петербургские музеи, различные экскурсионные программы, благотворительный аукцион и интеллектуальное шоу "Игроки".

В рамках спортивной программы состоялось более десятка спортивных мероприятий, включая такие мало распространенные в России, как соревнования по гольфу и конному спорту. Часть из них выходит за временные рамки проведения ПМЭФ - к примеру, 14 мая состоялся Кубок России по спортингу, который станет одним из этапов отбора в сборную России на чемпионат мира, а завтра, 6 июня, пройдет фестиваль "Паруса Кронштадта" и мастер-классы хождения на яхтах.