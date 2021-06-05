Международные инвесторы заинтересованы в российских "зеленых" облигациях

Международным инвесторам сегодня недостаточно "зеленых" проектов, поэтому у российских эмитентов из всех отраслей есть хорошая возможность раскрыть свой потенциал в реализации стратегий устойчивого развития и выйти на международные рынки капитала, рассказала "РГ" генеральный директор Люксембургской фондовой биржи Джули Беккер на Петербургском международном экономическом форуме.
Люксембургская "зеленая" биржа была создана в 2016 году как первая в мире площадка для размещения компаний, инвестирующих в ESG-проекты. По словам Джули Беккер, биржа может дать российским эмитентам три преимущества. Первое - это экспертиза, команда биржи работает с инструментами устойчивого развития более пяти лет и может помочь в их развитии российским компаниям в соответствии с Парижским соглашением по климату и глобальными целями ООН в области устойчивого развития. Второе - обучение, которое биржа приводит, чтобы клиенты лучше понимали, что такое ESG-финансирование, какие существуют стандарты и регулирование. "В этой сфере сейчас много путаницы, поэтому обучение очень важно", - подчеркнула Джули Беккер. Третье преимущество - уникальная база данных по всем "зелёным" выпускам в мире, информация по которым анализируется с помощью искусственного интеллекта и которую можно использовать при принятии инвестиционных решений.
"Люксембургская зелёная биржа сегодня номер один в мире по количеству обращающихся выпусков. Любой эмитент ESG-облигаций может быть уверен, что международные инвесторы получат доступ к данным по этим выпускам. Для нас это открывает уникальные возможности: мы используем Люксембург как центр для дистрибьюции российского риска, и Газпромбанк в Люксембурге активно участвует в международных выпусках акций и облигаций", - рассказал первый вице-президент Газпромбанка Денис Шулаков.
Пока ни один российский эмитент не проходил листинг на Люксембургской "зеленой" бирже, но в ближайшие год-два можно ожидать 20-30 российских "зелёных" выпусков на международных площадках, уверен Денис Шулаков.
"Для наших эмитентов это прежде всего доступ к самой широкой базе инвесторов. На европейских площадках представлены инструменты, которых пока нет в России. Это облигации, привязанные к ключевым показателям эффективности (sustainability linked bonds), микс зеленых и социальных облигаций (sustainable bonds) и так называемые переходные облигации (transition bonds). Эти три формата позволяют эмитентам, представляющим 96% российской экономики претендовать на то, чтобы иметь доступ к инвесторам, обязанным соблюдать ESG-принципы. У таких инвесторов сегодня более 50 триллионов долларов инвестиций, которые должны быть направлены в финансовые инструменты ответственного финансирования, и мы понимаем, как этим можно умно воспользоваться", - добавил он.
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